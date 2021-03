VIDEO. La nova CaixaBank és una realitat

CaixaBank tindrà prop de 20 milions de clients i 623.800 milions d'euros en actius totals, i es convertirà en el banc de referència a Espanya, amb una quota de crèdits i dipòsits de el 26% i 24%, respectivament, i una presència geogràfica diversificada i equilibrada.









@CaixaBank





CaixaBank ha culminat aquest divendres els tràmits legals de la fusió amb Bankia, després de la inscripció de l'escriptura de fusió en el Registre Mercantil. L'operació, que suposa la creació de l'entitat líder d'al sector financer a Espanya, va ser aprovada per àmplia majoria per les Juntes Generals Extraordinàries d'Accionistes de CaixaBank i de Bankia i l passat desembre i ha obtingut totes les autoritzacions pertinents.





L'operació compleix així amb el calendari establert el passat setembre per materialitzar la fusió legal en el primer trimestre de 2021 i manté l'objectiu d'executar la integració operativa entre les dues entitats abans de finalitzar 2021.





















@Caixabank





CaixaBank, entitat clau per donar suport a l'economia





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri -pendent de la seva designació pel Consell d'Administració en els pròxims dies-, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, han assenyalat que l'objectiu de l'entitat és seguir sent un factor clau de suport a famílies i empreses, i esdevenir un actor molt rellevant per a la recuperació socioeconòmica del nostre país.





Per Goirigolzarri, "la fusió entre CaixaBank i Bankia marca una fita en la història de el sistema financer espanyol; un projecte que vam començar amb una tremenda il·lusió, però sent molt conscients que els reptes que tenim per davant no són menors ". En aquest sentit, Goirigolzarri ha afegit que "afrontem aquest repte des d'una posició de fortalesa que ens permet ser part activa en la solució de l'actual crisi i, sobretot, per ser l'entitat que més a prop estigui dels nostres clients i de la societat ".





Per la seva banda, Gortázar ha subratllat que "la integració de CaixaBank i Bankia ens converteix en el líder destacat de el sector financer a Espanya. Un lideratge que seguirem posant a el servei dels nostres clients i de tota la societat, en línia amb el nostre origen fundacional i la nostra vocació social ". Segons l'opinió de Gortázar, "una operació transformacional com aquesta és necessària per adaptar-se a un nou entorn on les condicions han canviat com a conseqüència de la disrupció tecnològica i l'entorn econòmic".





Creació d'el líder destacat del sector financer espanyol





CaixaBank tindrà prop de 20 milions de clients a Espanya i 623.800 milions d'euros en actius totals, un volum que el convertirà en el banc més gran de l'mercat domèstic, amb una posició rellevant a nivell europeu, i una capitalització borsària superior als 20.500 milions d'euros.

























A més, CaixaBank reforçarà el seu lideratge en banca retail a Espanya, amb la primera posició per quota de mercat en tots els productes clau: dipòsits (24%), crèdits (26%) i estalvi llarg termini (29%), que inclou les assegurances d'estalvi, els fons d'inversió i els plans de pensions.

L'entitat arriba a una presència geogràfica equilibrada i diversificada, amb la xarxa d'oficines més extensa i especialitzada de el sector, i pretén mantenir la proximitat a el territori i la inclusió financera que CaixaBank i Bankia sempre han demostrat. L'entitat combinada tindrà presència en al voltant de 2.200 municipis, i en 299 serà l'única entitat amb representació.





La capil·laritat de la xarxa juntament amb les capacitats digitals -amb 10 milions de clients digitals a Espanya- permetran seguir millorant l'experiència de client.









Les noves accions de CaixaBank cotitzaran el proper 29 de març





Els consells d'administració dels dos bancs van aprovar el 17 de setembre de 2020 la equació de bescanvi de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de Bankia. El preu pactat inclou una prima de el 20% sobre l'equació de bescanvi a tancament de l'3 de setembre, abans de la comunicació a el mercat de l'existència de negociacions sobre l'operació. A més, suposa una prima de el 28% sobre la mitjana d'equacions de bescanvi dels tres mesos anteriors a l'anunci.





Si es considera el nombre total d'accions en circulació de Bankia que podrien acudir a l'intercanvi, el nombre màxim d'accions de CaixaBank a emetre per atendre el bescanvi de la fusió ascendeix a la quantitat de 2079209002 accions ordinàries de CaixaBank d'un euro de valor nominal cadascuna d'elles.





Les accions de Bankia deixaran de cotitzar el 26 de març a tancament de mercat i les noves accions de CaixaBank emeses com a conseqüència de la fusió cotitzaran el proper 29 de març. Les accions lliurades donaran als seus titulars els mateixos drets que corresponen a la resta d'accionistes de CaixaBank.





Els clients no hauran de realitzar cap gestió





Tot i la integració formal l'operativa dels clients no canviarà, pràcticament, fins a la migració de la plataforma operativa de cada entitat, en un procés que té previst executar-se abans que finalitzi l'any.





Els comptes corrents i les llibretes d'estalvi canviaran de numeració. Aquest canvi, però, no afectarà els rebuts domiciliats ni a les transferències ni als abonaments rebuts. Per tant, no serà necessari que el client realitzi cap gestió. Els crèdits i hipoteques contractats mantindran igualment les condicions pactades.













@CaixaBank





Pel que fa a les targetes de Bankia, podran utilitzar-se fins que l'usuari realitzi l'activació de la targeta de CaixaBank que rebrà al seu domicili, després de la integració dels sistemes informàtics.





A més, a partir d'avui mateix, tots els clients de CaixaBank i Bankia podran efectuar reintegraments a dèbit amb les seves targetes, sense cap comissió, en els 14.000 caixers de la xarxa conjunta a Espanya que tindran les dues entitats després de la fusió.









Nou Consell d'Administració i nou Comitè de Direcció





El Consell d'Administració estarà format per 15 membres, dels quals un 60% seran independents. La representació de dones arriba al 40%.





La Junta General Extraordinària d'Accionistes de CaixaBank va aprovar el passat 3 de desembre el nomenament dels nous consellers després de la integració -José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, Joaquín Ayuso García, Francisco Javier Camp García, Eva Castillo Sanz, Teresa Santero Quintillá i Fernando Ulrich- que se sumen als actuals consellers de CaixaBank: Gonzalo Gortázar Rotaeche (conseller delegat), Tomàs Muniesa Arantegui (vicepresident), José Serna Masia, María Verónica Fisas Vergés, Cristina Garmendia Mendizábal, María Amparo Moraleda Martínez, Eduardo Javier Sanchiz Irazu, John Shepard Reed i Koro Usarraga Unsain.





Tal com es va indicar en el projecte de fusió, l'entitat combinada resultant de la fusió estarà presidida per José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, un cop sigui designat pel nou Consell d'Administració de CaixaBank, que té previst reunir-se en els propers dies.













@CaixaBank





L'actual conseller delegat, Gonzalo Gortázar, serà el primer executiu de CaixaBank, amb reporti directe a el Consell d'Administració, i presidint el Comitè de Direcció.

A més, en la reunió de el passat 18 de febrer, el Consell d'Administració de CaixaBank va proposar una nova composició de l'Comitè de Direcció. Aquesta proposta haurà d'aprovar pel Consell d'Administració en la primera reunió un cop materialitzada la fusió.





El nou Comitè de Direcció de CaixaBank estarà presidit per Gonzalo Gortázar, com a conseller delegat de l'entitat, i compost per Juan Alcaraz (director general de Negoci); Xavier Coll (director general de Recursos Humans), que deixarà el seu càrrec l'1 de gener de 2022, data en la qual s'incorporarà David López en aquesta posició; Jordi Mondéjar (director general de Riscos); Iñaki Badiola (director de CIB & International Banking); Luis Javier Blas (director de Mitjans); Matthias Bulach (director de Comptabilitat, Control de Gestió i Capital); Manuel Galarza (director de Compliment i Control); M. Luisa Martínez (directora de Comunicació i Relacions Institucionals); Javier Pano (director Financer); Marisa Retamosa (directora d'Auditoria Interna); Eugenio Solla (director de Sostenibilitat); Javier Valle (director d'Assegurances); i Óscar Calderón (secretari general i de el Consell).





D'altra banda, el Comitè de Direcció també va proposar una nova estructura de direccions territorials que, al seu torn, s'elevarà també a el Comitè de Direcció resultant de la fusió amb Bankia. Amb aquesta nova reorganització territorial, CaixaBank disposarà d'una estructura de 14 direccions territorials.