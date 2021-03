Barcelona aprova una suspensió de llicències d'un any

La decisió frena l'obertura de dos macrocuines a Les Corts i Sant Martí.









El Govern municipal de Barcelona ha aprovat una suspensió de llicències d'un any per evitar la proliferació "descontrolada" de macrococinas a la ciutat i iniciar l'estudi i elaboració d'una nova normativa urbanística que ordeni la implementació d'aquesta activitat.





En una roda de premsa aquest divendres, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, han explicat que la suspensió afecta establiments de plats preparats amb obrador i cuines industrials sense degustació.





La mesura ha estat motivada pel rebuig dels veïns dels barris de Les Corts i Sant Martí davant la propera obertura de macrococinas, i Sanz ha confirmat que la suspensió afectarà a aquestes dues macrococinas perquè només compten amb permís d'obres i no tenen autorització d'activitat.





La regidora ha recordat que actualment està en marxa un pla de xoc per fer un control "exhaustiu" d'aquestes activitats i garantir que es compleixen les regulacions vigents, tot i que ha dit que el govern municipal no té identificades macrococinas en funcionament.





"Només ens consten dues peticions de llicències d'obres", ha dit Sanz en relació a les macrococinas de Les Corts i Sant Martí, tot i que ha admès que s'està investigant el cas d'una hipotètica macrococina a la travessera de Gràcia.





En aquest sentit, ha demanat "responsabilitat i canvis legislatius" a la Generalitat per regular aquesta activitat de forma específica, davant la possibilitat que aquest model de negoci s'estengui a altres municipis.





Collboni ha lamentat que els inversors decidissin posar en marxa aquestes macrococinas sense comunicar-ho a l'ajuntament, que ha tingut coneixement dels projectes arran de les queixes veïnals: "És una mala manera de començar".





"Estem a favor de la modernització i la digitalització, però complint les normes i respectant la convivència, la emissions, la mobilitat i la protecció de la restauració i l'economia local, especialment en un moment en què pateix els efectes de la pandèmia" , ha expressat Collboni.





NEGOCI A L'ALÇA



Les macrococinas han crescut a la ciutat arran de la pandèmia i el confinament, amb nous locals en què s'instal·len entre 25 i 40 cuines per elaborar i repartir menjar a domicili, el que genera sorolls, olors, fums, vibracions i afectacions a la mobilitat.





La suspensió no afectarà els negocis de càtering i ni a l'àmbit de Collserola i Montjuïc, les zones industrials de la Verneda i Zona Franca i els entorns en els quals ja hi ha una regulació específica o una suspensió vigent, com a la 'superilla' de l' Eixample.





ORDRE I PROGRÉS



Sanz ha admès la dificultat de l'Ajuntament per tenir coneixement de l'obertura de macrococinas pel règim de comunicats: "Les simplificacions administratives provoquen que els ajuntaments perdin el control. Sempre anem darrere de la pilota".





Collboni ha recalcat que l'Ajuntament està obert a parlar amb operadors i inversors que vulguin explorar nous models de negoci a la ciutat, sempre que siguin compatibles amb el respecte als veïns i l'economia local: "Ordre i progrés", ha subratllat.