Sindicats policials porten als tribunals la suspensió de vacunes a Catalunya

El SUP diu que "la immensa majoria" de policies nacionals segueixen sense vacunar, a diferència dels 25.000 dependents de la Generalitat



Sindicats policials han mostrat per segon dia consecutiu la seva disconformitat amb la decisió de la Generalitat de Catalunya de suspendre el pla de vacunació contra la Covid-19 per als agents de la Policia i la Guàrdia Civil menors de 60 anys. El SUP ha demanat la mediació dels tribunals i altres organitzacions com CEP i AEGC han reclamat l'auxili de l'Ministeri de l'Interior.



El SUP ha anunciat que ha sol·licitat "mesures cautelars urgents" en els tribunals per reprendre la vacunació de tots els policies a Catalunya suspesa sense cap justificació pel Govern d'aquesta comunitat. "Mentre el govern català ha vacunat a la totalitat dels 25.000 policies locals i autonòmics, en aquesta comunitat resten milers de policies nacionals sense vacunar, la immensa majoria", denuncien en un comunicat.



"Catalunya se salta l'Estratègia de Vacunació COVID-19 d'àmbit nacional i sense cap justificació decideix que només vacunarà en aquesta comunitat als policies nacionals més grans de 60 anys", continua el SUP, molest com altres organitzacions pel calendari després de reprendre l'administració de les dosis d'AstraZeneca.



El SUP ha recordat davant la Justícia que, "malgrat la seva marginació", també formen part de la resta de grups prioritaris que s'han vacunant sense problemes a Catalunya durant aquesta fase de vacunació. Per aquest motiu defensin davant els tribunals "l'incompliment manifest de el principi d'igualtat per part de la Conselleria de Salut de la Generalitat, que només vacuna a policies locals o autonòmics i nega aquest mateix dret als policies nacionals".



El problema ve perquè el Govern va autoritzar aquesta setmana que AstraZeneca es subministri a persones d'entre 55 i 65 anys i els sindicats denuncien que la Generalitat només injecta les dosis als majors de 60. "La discriminació és doble si es tenen en compte que en resta del territori nacional la vacunació de tots els policies nacionals continua sigui quina sigui la seva edat ", sostenen.



QUEIXA CONJUNTA CEP I AEGC



CEP, sindicat de la Policia, i AEGC, associació de la Guàrdia Civil, han reclamat a la Generalitat en un escrit conjunt que es mantingui la vacunació contra la Covid-19 per a policies i guàrdies civils. "Amb la salut no es juga", han avisat.



Critiquen el "canvi de les regles de joc sanitàries" que afecta 6.800 agents de Policia i Guàrdia Civil a Catalunya i que figuren, segons la Comissió Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, entre els funcionaris amb un elevat risc de contagi de l'coronavirus. "És una decisió temerària i mancat de qualsevol lògica", diuen sobre els canvis en el calendari.



A més les dues organitzacions insisteixen en la "opacitat més lamentable" de la Generalitat de Catalunya i el relaciona amb la seva estratègia judicial d'acusar les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en diferents procediments. "La sospita és legítima", diuen.



Finalment, CEP i AEGC sol·liciten a l'Ministeri de l'Interior dirigit per Fernando Grande-Marlaska la "immediata adopció de mesures per revertir aquesta discriminació temerària". "La lleialtat institucional no pot ser un simple clixé discursiu i requereix compromisos immediats i verificables; és el nostre Govern, el central, que ha d'exigir més aviat possible el cessament d'aquesta discriminació sanitària intolerable", conclouen.



