Badalona ret homenatge als treballadors essencials que han lluitat contra la COVID-19

El Teatre Zorrilla va acollir aquest dijous 25 de març un acte d'homenatge que l'Ajuntament de Badalona ha tributat a tots els treballadors i les treballadores essencials que han estat en primera línia en la lluita contra la COVID-19 des de l'inici de la pandèmia.









El meteoròleg i presentador Tomàs Molina va ser el conductor de l'acte que va comptar amb l’ambientació musical del duet Khachatryan–Allende del Conservatori de Música de Badalona.





Per l’escenari del Teatre Zorrilla, on van estar acompanyats de l’alcalde de Badalona i d’una representació de tots els regidors i regidores de l’Ajuntament, hi van passar representants de Badalona Serveis Assistencials (BSA); de l’Hospital Germans Trias i Pujol; de l’Atenció Primària, de l’Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona (IMSP); dels Serveis d’Emergències (SEM) i del Grup la Pau; cossos de seguretat i de protecció civil; de les residències de gent gran; dels centres educatius; de Pompes Fúnebres; Federació de Comerciants de Badalona; Federació de Mercats de Badalona; Associació de Marxants de Badalona; familiars i treballadors municipals d’aquells serveis que van ser declarats essencials. Tots ells van transmetre a través de les seves paraules i dels seus silencis, les seves vivències, els esforços, els neguits, les pors i les esperances viscudes en la seva feina diària lluitant contra els efectes de la Covid-19 i estant al costat de les persones que més ho necessitaven. Les emocions trameses des de l’escenari, i compartides pels assistents a l’acte, es van barrejar amb l’agraïment que va arribar en tot moment des de la platea.

També van ser presents i van collaborar: la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB); la Federació d’Empresaris de Badalona (FEB); Creu Roja; el Conservatori Professional de Música de Badalona i el Sindicat UGT-PSU.





L’alcalde Xavier Garcia Albiol va cloure l’acte assenyalant que “en nom de la ciutat de Badalona, i de manera solemne, us vull donar les gràcies pel vostre esforç, per la vostra lluita i, sobretot, per salvar les nostres vides, fins i tot en ocasions arriscant la vostra”. L’alcalde va avançar que, en record dels més de 400 badalonins i badalonines que han perdut la vida i dels més de 19.000 que, fins ara, s’han enfrontat a la Covid-19, la imatge de les mans entrellaçades que han presidit l’acte d’homenatge es transformarà en un monument de reconeixement que s’installarà a la nova plaça dels Jardins de Ca l’Amigó, a tocar de l’Hospital Municipal de Badalona.

















Un minut de silenci i el Cant dels ocells en record de les persones que han perdut la vida per la Covid-19 va ser el punt i final de l'acte d'homenatge de Badalona als treballadors i treballadores que lluiten contra la pandèmia.