Aragonès preveu mobilitzar 700 milions pel rescat social

@EP









El vicepresident de la Generalitat en funcions i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha assegurat en la seva intervenció d'aquest divendres al Parlament que en els 100 primers dies de Govern preveu mobilitzar "700 milions d'euros per fer front a l'emergència social ".





En el seu discurs d'investidura aquest divendres al ple de Parlament, ha destacat que en els 100 primers dies impulsaran un pla de rescat social, desplegant ajudes per a autònoms i pimes, i ha avançat que trimestralment acordaran "paquets d'ajuda amb els agents socials en el marc de el diàleg social ".





També ha apostat per desenvolupar "de manera immediata" un pla integral per a la salut mental i emocional, per reconstruir la vida després de la pandèmia i poder superar el xoc emocional provocat per la Covid-19, en les seves paraules.