Com han de ser les trobades a partir d'aquest divendres?

El Govern va decidir aquest dijous mantenir el gruix de les mesures contra el coronavirus que hi havia fins ara a Catalunya fins al 9 d'abril.









@EP









I aquestes son les normes:





1.- Les reunions socials hauran de ser de màxim sis persones en els espais públics a l'exterior.

2.- Les reunions hauran de ser de màxim quatre persones en els espais públics a l'interior.

3.- Queden prohibides les trobades socials en espais privats.





A. Si es compleixen les normes pel que fa al nombre de persones, entre elles hi pot haver membres de diferents bombolles de convivència.





B. Si tots els membres de la trobada són de la mateixa bombolla de convivència, es pot superar el nombre màxim de persones.





C. Tot i aquestes restriccions, als bars i restaurants prevaldrà la normativa específica de la restauració: les taules no podran ser de més de quatre persones (amb excepció de si es tracta d'una bombolla de convivència). La distància entre taules s'ha de complir. Queda prohibit ajuntar dues taules, tot i deixar un espai, per fer grups grans.





4. En cas de no trobar-se en un bar o restaurant, en les trobades socials (que s'han de fer en espais públics) els grups no podran menjar i/o beure junts.





5. En cas de sortir de la comarca, el desplaçament s'haurà de fer amb bombolles de convivència. Un cop al destí, es poden fer trobades socials amb altres bombolles sempre que es compleixin les normes de l'apartat anterior.





6. Queda prohibit sortir de Catalunya.





7. No es pot viatjar entre comunitats, excepte les Balears i les Canàries, perquè així s'ha acordat en el Consell Interterritorial de Salut.





8. Es manté el toc de queda de les 22 hores de la nit a les 6 del matí.