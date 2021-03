​VIDEO. La col·lecció de cotxes de luxe del fill gran de Jordi Pujol sortirà a subhasta

Segons han informat diversos mitjans, que han tingut accés a la interlocutòria del jutge Santiago Pedraz, ho ha ordenat aquest dimecres a petició del mateix Pujol Ferrusola. Són 12 cotxes que es podran comprar a través del Portal de Subhastes del Butlletí Oficial de l'Estat, i que no es vendran per sota del preu de taxació.









@PujolFerrusola





Una part de la collecció de cotxes de luxe de Jordi Pujol Ferrusola en un vídeo gravat a Teià

Valorats en més de 2 milions d'euros. El cotxe de més valor és un Lamborghini Miura, que surt per 816.000 euros, seguit per un Ferrari valorat en 300.000.





Formen part dels nou cotxes que han estat taxat, entre els quals hi ha un altre Lamborghini, dos Ferraris, un Jaguar i diversos Mercedes-Benz, per un total de 1.800.000 euros. Hi ha tres cotxes més, dos Porsche i un Seat 600 Abarth, que encara no estan taxats, per la qual cosa la xifra total previsiblement superarà els 2 milions d'euros.





Els advocats de Pujol Ferrusola han demanat que els diners de la venda serveixin per cobrir la responsabilitat civil en el judici. La venda es fa ara per evitar la pèrdua de valor dels vehicles, que estan emmagatzemats en un local de Teià, al Maresme, des del 2015, quan els van intervenir per ordre judicial.





























La fase d'instrucció del cas Pujol, que afecta una bona part dels membres de la família de l'expresident de la Generalitat, va acabar al juliol i des llavors s'està preparant el judici oral.

La instrucció la va portar el jutge José de la Mata, que els acusa d'"aprofitar la posició privilegiada" en la vida política catalana "per acumular un patrimoni desmesurat".





Se'ls acusa d'organització criminal, falsedat documental, delicte contra la hisenda pública i blanqueig de capitals.