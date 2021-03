Sindicats catalans desconvoquen les aturades parcials de sanitat

@EP









La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya ha desconvocat les aturades parcials previstes pels dilluns en l'àmbit sanitari, ha informat aquest divendres el sindicat Infermeres de Catalunya en un comunicat.





La vaga --que va realitzar una aturada el 10 de març i va iniciar posteriorment els parcials els dilluns-- afectava el personal estatutari, al personal laboral, al personal funcionari i al personal en formació especialitzada que presta els seus serveis a la xarxa pública de salut catalana, i a tots els centres assistencials de titularitat pública i privada de Catalunya.





Estava prevista per a les franges horàries que van de les 4 a les 6 hores, de les 8 a les 10 hores i de les 18 a les 20 hores, amb uns serveis mínims de el 100%, el que ha "impossibilitat" el correcte seguiment de la vaga, segons els sindicats.





Les aturades van ser convocades per la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i el sindicat PSI Lluitem en protesta per la "situació límit" que viuen els professionals sanitaris.





Les organitzacions reclamaven blindar la sanitat pública, igualtat salarial, jubilacions anticipades, recuperar el poder adquisitiu perdut des de 2010, un augment del pressupost de sanitat, reduir les jornades i més contractacions, entre altres demandes.





Pixabay





MOTIUS PER DESCONVOCAR



En un comunicat, Infermeres de Catalunya ha afirmat que "el dret fonamental a la vaga ha estat pràcticament anul·lat 'de facto' amb aquesta ordre [de serveis mínims] i amb la interpretació restrictivament interessada de les direccions dels centres".





Han acusat a algunes empreses i entitats d'aprofitar la pandèmia del coronavirus "per imposar uns mínims que en realitat han estat els màxims possibles", així com de limitar el dret als descansos i dies de permisos que els treballadors tenen legalment establerts. Han assegurat que la Conselleria de Salut de la Generalitat i el seu titular Alba Vergés no han tingut "cap contacte ni tan sols telemàtic" amb ells i que no han atès ni s'han interessat per la situació que afecta i preocupa els treballadors.





Amb tot, han informat que algunes organitzacions i partits polítics han recollit les seves demandes; que s'han reunit amb Catalunya en Comú Podem i la CUP, i que aquestes formacions s'han compromès que les seves peticions "no es quedin en un calaix".





Per tot això, i "ponderant la situació" provocada per la pandèmia del coronavirus, la Mesa Sindical ha decidit desconvocar la vaga, no sense abans reivindicar que l'esforç fet per totes les treballadores i treballadors aquests dies no ha resultat estèril, en les seves paraules .