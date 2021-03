Robles recorda a ERC i Junts que Catalunya "necessita un govern que governi de veritat"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rebutjat les baralles entre ERC i Junts avui que ha començat el ple d'investidura amb el republicà Pere Aragonès com a candidat a la Presidència de la Generalitat i ha recordat l'obligació de qualsevol govern de "governar per a tots".





Margarita Robles (EP)









Així ho ha assenyalat després d'imposar la Creu al Mèrit Militar amb distintiu blanc a l'alcalde d'Osca, Luis Felipe Serrate, i a la diputada nacional per Osca, Begoña Nasarre, al Quarter General de l'Exèrcit de Terra a l'ésser preguntada sobre les tensions entre ERC i Junts.





"Quan es fan uns plantejaments que deixen fora a més de la meitat de la població de Catalunya això vol dir que serà un Govern que no governarà per a tota la població i l'obligació de qualsevol govern és governar per a tothom, fins i tot per als que no comparteixen els mateixos principis o premisses ", ha deixat anar la titular de Defensa.





En aquest sentit, ha assenyalat que li "preocupa molt" quan comença a veure que "només" es plantegen qüestions que són purament partidistes i, en concret, "missatges en relació a la independència o a l'autodeterminació". Ha afegit, a més, que en el dia a dia de la ciutadania de Catalunya segueix havent "barreres per a la unitat dels ciutadans i per a l'avanç".





En definitiva, la ministra ha afirmat en relació a la Presidència de Catalunya que el que té "molt clar" és que la regió "necessita un govern que governi de veritat" perquè, en les seves paraules, no pot passar el que està passant "fins aquest moment "en què, assegura que" únicament hi ha interessos partidistes ". "(Catalunya) necessita un govern que deixi a la banda la crispació, la confrontació i que sigui per a tots els catalans", ha afegit.





Robles ha conclòs dient que espera que, finalment, surti un Executiu regional que "pensi a Catalunya en el seu conjunt i no només en una clau partidista", ha tancat.