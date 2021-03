Aragonès demana a Junts reunir-se "24 hores al dia" per tal d'arribar a un acord

El candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, ha emplaçat aquest divendres a reunir-se "24 hores a el dia" per arribar a un acord abans de la segona votació, malgrat que el president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha advertit que veu difícil aconseguir una entesa de cara a aquesta segona volta, que es preveu per al dimarts.





Ple d'investidura (EP)









Ho han dit en els torns de contrarèplica en el ple d'investidura, en què Aragonès ha contestat a la petició de Batet de concretar la seva proposta per a la independència que accepta el punt del programa de Junts que deia que, si l'independentisme superava el 50 % del vot, apostaven per sol·licitar intervenció d'organismes europeus per arribar a un referèndum: "Ho accepto íntegrament".





"El meu concreció és la que vostès portaven al programa. Més facilitats no podem oferir", ha destacat, i ha insistit que encara veu possible arribar a un acord abans de la segona votació de la seva investidura.





Per això, ha cridat a Junts a reunir-se i ha expressat la seva disposició a seguir parlant des que acabi la sessió d'aquest divendres i durant el cap de setmana per aconseguir aquest acord: "Estem molt a prop. Estic convençut que ho aconseguirem".





Per la seva banda, Batet li ha advertit que veu difícil que puguin aconseguir un acord fins dimarts, quan es podria celebrar el segon ple d'investidura: "Segurament no hi haurà el temps suficient per trobar un bon acord.





"El 'Pressing Junts' no funciona. Nosaltres posarem 'pressing' per arribar a un bon acord i per aconseguir un Govern fort", ha destacat, després de reiterar que renunciï a no sotmetre a una segona investidura que pot resultar fallida quan poden buscar un acord que podria arribar al cap d'una setmana o 15 dies.





Després de reivindicar l'esperit de l'1-O --que ha retret que no aparegués en el discurs de Aragonès--, ha recelat de la possibilitat que se celebri un nou referèndum com preveu l'acord entre ERC i la CUP, i ha retret a ERC que hagi negociat un acord amb els 'cuparies' abans de fer-ho amb ells, que han de ser els socis de Govern: "Demanem una mica de respecte".