Els Mossos detenen l'home que va drogar una cambrera per robar els diners de la caixa registradora

Els Mossos d'Esquadra han detingut el migdia d'aquest divendres a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) un home per presumptament drogar una cambrera per robar-li la caixa registradora el passat 17 de març.





Dos agents dels Mossos (EP)





Segons ha explicat la policia catalana, l'arrest s'ha produït entorn les 12 hores, després que un guàrdia urbà fora de servei reconegués el presumpte autor de l'robatori i avisés els investigadors dels Mossos d'Esquadra de barri de Sants de Barcelona .





Agents de la policia catalana s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han traslladat a l'presumpte autor fins dependències policials "per corroborar que era la persona que s'estava buscant", on finalment ha quedat detingut.

ROBATORI ZONA FRANCA

El passat 17 de març en un bar de la Zona Franca de Barcelona, una cambrera va ser presumptament drogada per un lladre que volia robar-li la caixa registradora, va explicar la policia catalana.





Segons la cadena Telecinco, un home va entrar en un establiment de la Zona Franca, va demanar com un client més i quan la cambrera no mirava, li va tirar una substància estupefaent en la beguda, i als pocs minuts la cambrera es va desmaiar i el presumpte lladre va aprofitar per accedir a la caixa registradora.





Els Mossos d'Esquadra han explicat que van tenir coneixement d'aquest fet a través d'una denúncia de la víctima, i que és la primera vegada que es troben amb una denúncia d'aquest tipus.