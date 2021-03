La cinquena onada ha arribat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

El doctor i coordinador Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova (HUAV), José Luis Morales, i el cap de medicina intensiva de centre, Jesús Caballero, consideren que a Lleida ja ha començat la cinquena onada de Covid-19 mentre en el conjunt de Catalunya s'està vivint la quarta.





Jesús Caballero i José Luis Morales (EP)













Caballero ha afirmat aquest divendres, en declaracions als mitjans, que quedaven molts pacients ingressats a planta de la quarta onada a la zona de crítics i ara "comença la cinquena onada de Lleida amb una ocupació hospitalària encara alta".





Per la seva banda, Morales ha afirmat que la situació a Lleida recorda l'inici de Nadal fa uns mesos: "els casos han començat a augmentar una altra vegada, sobretot d'hospitalitzats".

"Tenim tres plantes obertes a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i hem començat ingressos en una quarta planta de l'Hospital Santa Maria", ha afegit Morales i ha precisat que aquesta setmana ha estat especialment dura pel que fa a ingressos, amb una mitjana de deu a l' dia.





El metge ha explicat que els malalts que arriben són més joves, que no hi ha gent gran de residències i que la mitjana d'edat és de 62 anys, "el que vol dir que és aquest grup de gent que no està tan vacunada és la que està emmalaltint ara ".





El que més preocupa els metges de l'hospital ara és que el cep britànica és la predominant, d'entre un 80 i un 90% i que hi ha hagut un canvi clínic en els malalts i "el temps de contagi és més prolongat i el contagi també es produeix d'una manera més fàcil, cada persona podria contagiar a més gent.