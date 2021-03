VÍDEO: Diverses persones sense mascareta agredeixen un policia

Segons denuncia un grup de Mossos, agents de la Policia Nacional de la Comissaria Provincial de Pontevedra s'han vist embolicats en una baralla protagonitzada per individus que caminaven per la via pública i que es negaven a utilitzar mascareta.





MÉS INFORMACIÓ Quatre detinguts pels disturbis de Hasel de Vilanova i Sabadell

Cotxe de la Policia Nacional (EP)









Durant la batussa un agent ha estat agredit i ha caigut, quedant estès sobre la terra mentre testimonis intentaven socórrer-ho.