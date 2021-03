El mitjà digital 'Cuartopoder' tanca després de 11 anys

"La notícia que mai vam voler donar toca escriure-la avui: cuartopoder deixarà de publicar el proper 31 de març. Per motius econòmics, aquest projecte no pot continuar. Hem intentat fer front a aquesta nova crisi que va esclatar de cop i volta i està arrasant amb tants projectes personals , familiars i professionals en els últims mesos. no ho hem aconseguit ", així han començat a explicar des de 'Cuartopoder' en un article penjat a la seva pàgina web per què a partir del 31 de març, i després d'onze anys, no publicaran més .





Imatge utilitzada pel diari per acomiadar-se dels lectors (EP)





Si bé asseguren que la decisió no ha estat fàcil, els periodistes de 'Cuartopoder' expliquen que, abans de endeutar-se, deixar de pagar als col·laboradors o demanar un crèdit, han decidit tirar el forrellat. I afegeixen que "no hi ha democràcia sense periodisme, i no hi ha periodisme sense periodistes, i no hi ha periodistes sense unes condicions materials dignes".









"Un comiat sempre té alguna cosa d'amarg, de fracàs i de final de cicle. És un d'aquests fites que ens permeten comprendre l'implacable pas del temps. Aquí arriba el nostre comiat. No obstant això, és inevitable mirar enrere i comprendre que resistir 11 anys és també un èxit per a un mitjà modest com ha estat cuartopoder. per això, abans de res, volem donar la gràcies. Especialment a les lectores i lectors que han confiat en cuartopoder per informar-se, que han valorat la nostra feina, han perdonat els nostres errors i han dedicat el seu bé més preuat, el temps, per llegir-nos ", expliquen els responsables.