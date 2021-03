La despesa en pensions ha augmentat un 2,4% al març

La Seguretat Social va destinar en el present mes de març la xifra rècord de 10.119,5 milions d'euros al pagament de pensions contributives, un 2,4% més que en el mateix mes de 2020, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Inclusió, seguretat Social i Migracions. Més de dos terços de la nòmina de les pensions del present mes de març es van destinar a l'abonament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 7.277.000 d'euros, un 3% més que el març del l'any passat.





José Luis Escrivá (EP)





A les pensions de viduïtat es van destinar 1.733,7 milions d'euros, un 1,6% més que fa un any, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 941.400.000 d'euros (-0,47%). Per la seva banda, el pagament de les prestacions d'orfandat va comportar un import de 141,4 milions (+1,3%), i el de les prestacions a favor de familiars va totalitzar 25.940.000 d'euros (+2,5%) .





LA PENSIÓ MITJANA DE JUBILACIÓ ESCALA FINS ELS 1.185 EUROS A EL MES

Al març d'aquest any s'han abonat 9.815.728 pensions contributives, un 0,08% més que el mes passat (gairebé 8.500 més) i un 0,17% més que fa un any.





Del total de pensions abonades en el tercer mes de l'any, més de 6,1 milions eren pensions de jubilació; 2,34 milions a eren pensions de viduïtat; 947.359 eren d'incapacitat permanent; 339.935 eren pensions d'orfandat, i 43.078, a favor de familiars. La pensió mitjana de jubilació va arribar al març els 1.185,81 euros, un 2,4% més que l'any passat. Les noves altes de jubilació al febrer (última data disponible) van ascendir a una mitjana de 1.454,59 euros mensuals.





Les noves jubilacions causades en el Règim General es van elevar a 1.578,79 euros mensuals, mentre que la pensió mitjana de viduïtat es va situar en 738,22 euros a el mes, amb un creixement del 2,07%. Per la seva banda, la pensió mitjana de sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), va augmentar gairebé un 2,3% interanual, fins a situar-se a 1 de març a 1.030, 96 euros mensuals.





En el cas dels homes, la pensió mitjana de sistema va ser de 1.251,97 euros, mentre que la mensualitat mitjana percebuda per les dones va ser de 827,62 euros. Un dels objectius que s'ha fixat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions és reduir la bretxa de gènere en pensions. Una de les mesures orientades a aquest objectiu és el complement de pensió a les mares aprovat fa unes setmanes al Congrés.





L'EFECTE VACUNA: MÉS ALTES QUE BAIXES FINS FEBRER

Segons les dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), en els dos primers mesos de l'any s'han produït 109.602 altes de pensions, un 21,3% més que en el mateix període de l'any anterior, a el temps que s'han registrat 106.226 baixes, un 14,9% més.





D'aquesta manera, les altes han aconseguit superar a les baixes, trencant la tendència que s'estava donant fins ara com a conseqüència de la mortaldat que estava causant la pandèmia sobre la gent gran. D'altra banda, el nombre de pensions pertanyents a classes passives en vigor al tancament del mes de febrer va ser de 651.197. La nòmina mensual d'aquestes pensions va pujar a 1.240,9 milions d'euros.





El Règim de classes passives de l'Estat inclou fonamentalment a personal militar i a funcionaris de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de Justícia, de les Corts Generals i d'altres òrgans constitucionals o estatals, així com als funcionaris transferits a les comunitats autònomes.