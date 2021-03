Cs acusa Aragonès de no haver estat investit perquè ha de "repartir xiringuitos amb Junts"

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha assegurat al candidat d'ERC, Pere Aragonès, que la seva investidura no sortirà endavant aquest divendres "no perquè no hagi acceptat els xantatges de la CUP, sinó perquè necessita més temps per repartir xiringuitos amb Junts".





Carlos Carrizosa (EP)









"I per buscar-li un acomodament plausible al fugat Puigdemont, que vol seguir manant en aquest circ que han muntat de l' 'Procés'", ha dit en la seva intervenció en el debat d'investidura, en què ha retret l'acord ERC-CUP per voler convertir Catalunya en un terreny fèrtil per a la rebel·lió, en les seves paraules.





Ha criticat els partits independentistes perquè considera que la tesi que han superat el 50% dels vots no és tal ja que per a ell només el 50% del 25% el cens, en referència a l'alta abstenció del 14F: "O sigui que els ha votat la meitat de la meitat dels catalans. Vostès no poden declarar la independència amb la meitat de la meitat dels catalans ".





Carrizosa ha acusat Aragonès de passar de puntetes sobre una qüestió que al seu parer és fonamental de l'acord amb la CUP, com és la limitació de mitjans als Mossos d'Esquadra: "Aquest acord suposa posar a la picota el cos dels Mossos , als peus dels cavalls per acontentar els seus socis antisistema ".





Finalment, ha advertit a Aragonès de les conseqüències que creu que té el seu pacte amb la CUP: "Em sembla que estem a una investidura de convertir-nos en una autonomia fallida. Aquesta autonomia ha resistit tots els embats antidemocràtics amb la fortalesa de l'honestedat de la ciutadania de Catalunya, però tot sistema té un límit, i a la fi van a acabar per demolir-".