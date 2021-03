Mor un nen de nou anys mentre intentava creuar la frontera entre Mèxic i els Estats Units

Un nen de nou anys ha mort mentre intentava creuar la frontera entre Mèxic i els Estats Units al costat de la seva mare i el seu germà de tres anys, segons ha informat la Patrulla Fronterera nord-americana.









Bandera EUA (EP)





Agents de la Unitat d'Infanteria de Marina de la Patrulla Fronterera dels Estats Units van trobar inconscients el menor, la seva mare i el seu germà el passat 20 de març, segons un comunicat difós pel cos.





Els tres membres d'aquesta família es trobaven encallats en una illa del costat mexicà del Río Grande. Els agents els van rescatar i, mentre els transportaven a la costa, van intentar reanimar-los amb tècniques de primers auxilis.





La mare, procedent de Guatemala, i un altre menor de tres anys, de Mèxic, van recuperar la consciència. No obstant això, el nen de nou anys va haver de ser traslladat als Serveis Mèdics d'Emergència del Departament de Bombers d'Eagle Pass. El menor no va respondre i va ser declarat mort pels metges, segons el comunicat de la Patrulla Fronterera.





"Traslladem el nostre més sentit condol a la família i amics d'aquest petit nen", ha expressat el cap de patrulla del sector d'El Río, Austin Skero II.





Des de l'inici de l'any fiscal 2021, el passat 1 d'octubre, els agents de la Patrulla Fronterera del Sector de d'El Río han rescatat més de 500 migrants que intentaven entrar illegalment als Estats Units.





530 MENORS AL DIA

Aques episodi s'ha produït mentre els Estats Units treballen per frenar el flux migratori a la frontera sud amb Mèxic, on arriben uns 530 menors no acompanyats cada dia. Les autoritats nord-americanes han confirmat que són més de 17.000 els menors no acompanyats sota custòdia al país.





El Departament de Salut i Serveis Humans i el de Seguretat Nacional han actualitzat la xifra de nens no acompanyats a la frontera: fins al dimecres hi havia gairebé 12.000 nens migrants sollicitants d'asil en centres d'atenció administrats pel Govern.





A més, 5.000 estan sota custòdia de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera, que esperen en installacions no adequades per a nens a ser traslladats a altres centres, segons recull 'The Washington Post'.