Fracassa la investidura d'Aragonès en primera volta

El Parlament ha rebutjat aquest divendres investir president de la Generalitat al candidat d'ERC, Pere Aragonès, en primera volta en comptar només amb el suport dels diputats del seu grup i dels de la CUP, per la qual cosa s'haurà de sotmetre a una segona votació, en la qual encara no té garantida la seva elecció per la falta d'acord amb Junts.





Marta Vilalta i Pere Aragonès (EP)





En la votació en aquesta primera volta de la investidura, Aragonès ha obtingut 42 vots a favor d'ERC i la CUP, 32 abstencions de Junts, i 61 vots en contra de PSC-Units, Vox, els comuns, Cs i el PP, per el que s'ha quedat a 26 vots de la majoria absoluta necessària per ser investit en la primera votació.





A la segona volta, que es preveu per al dimarts 30, al candidat a la Presidència en tindrà prou amb majoria simple --obtenir més vots a favor que en contra-- per ser elegit president, de manera que dependrà de si Junts manté l'abstenció o canvia el seu vot: en el primer escenari tampoc seria president i en el segon sí que ho aconseguiria.