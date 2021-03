El Palau Sant Jordi acull aquest dissabte un concert pilot "sense distància" amb Love of Lesbian

El Palau Sant Jordi de Barcelona reobre aquest dissabte per a concerts, amb l'actuació de la banda Love of Lesbian a les 19.00, en una prova pilot experimental impulsada per la plataforma Festivals per la Cultura Segura "sense distància social i en un entorn segur" a la qual assistiran 5.000 persones.





Love of Lesbian @ep





La plataforma, que integra els principals festivals de música de Catalunya, ha explicat que el concert servirà com un estudi de salut pública i tots els assistents hauran de realitzar un test d'antígens ràpid (TAR) i portar una mascareta FFP2 --que facilitarà la pròpia organització-- i també els espais de l'interior del pavelló hauran d'estar correctament ventilats, entre altres mesures de seguretat.





El concert serà a partir de les 19 hores i els cribratges es realitzaran al matí: les persones amb entrada hauran de triar entre les sales Apolo, Razzmatazz i Luz de Gas i l'horari que desitgin per desplaçar-se a una d'aquestes en què un equip d'infermeria se'ls ha de fer el TAR.





L'accés al recinte serà possible després de donar negatiu en el TAR i es realitzarà també un control de temperatura, i al llarg del recinte hi haurà hidroalcohol disponible i, tant l'accés, com el servei de bar i lavabos estaran diferenciats per grups.





La prova pilot es basa en l'assaig clínic pioner de la Sala Apolo de Barcelona organitzat pel Primavera Sound i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses el passat 12 de desembre, però a diferència d'aquest no hi haurà un grup control de població per comparar l'impacte.





La presentació de festival fa tres setmanes va comptar amb el suport de les conselleres de Salut i de Cultura, Alba Vergés i Àngels Ponsa, i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van destacar que suposa un avanç per al retorn de la cultura sense comprometre el control de la pandèmia.