Espanya exigirà una prova negativa als passatgers de França que entrin també per via terrestre

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte una ordre per la qual estableix l'exigència d'una prova diagnòstica d'infecció activa per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu, realitzada a les 72 hores prèvies a l'arribada d'Espanya, per als passatgers procedents de França també per via terrestre.





Aquesta ordre es suma a la que establia que els ciutadans procedents de França que viatgessin per via aèria o marítima havien de presentar una prova negativa, de manera que a partir d'ara tots els viatgers de França, entrin per on entren, estan obligats a presentar aquesta PCR negativa per accedir a Espanya.





D'aquesta manera, totes les persones, majors de sis anys, procedents de zones de risc de França que arribin a Espanya per via terrestre han de disposar d'una prova PCR (RT-PCR), una prova TMA o un altre tipus de prova diagnòstica per SARS -CoV2 basada en tècniques moleculars equivalents, amb resultat negatiu, realitzada a les 72 hores prèvies a l'arribada.





Es consideren zones de risc totes aquelles de França qualificades pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties amb nivell de risc de color vermell fosc, vermell, taronja o gris, en base als indicadors combinats establerts en la Recomanació (UE) de l' Consell d'1 de febrer de 2021 per la qual es modifica la Recomanació (UE) sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de Covid-19.





EXCEPCIONS





Això sí, tal com es recull en el BOE, queden exceptuats d'això els professionals del transport per carretera en l'exercici de la seva activitat professional, els treballadors transfronterers i els residents en zones frontereres, en un radi de 30 km al voltant del seu lloc de residència.





El règim de sancions en cas de l'incompliment del previst és el contemplat en el títol VI de la Llei 33/2011 General de Salut Pública, referit a infraccions i sancions.





Aquesta ordre entrarà en vigor d'aquí a tres dies i durarà fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.