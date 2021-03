Escàndol pel patrimoni de Pablo Iglesias abans de deixar la vicepresidència

L'encara vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, deixarà l'executiu estatal la propera setmana, per ser candidat a la Comunitat de Madrid, amb un patrimoni valorat en 539.880 euros i deutes contrets per un import de 231.156. Juntament amb Irene Montero sumen un patrimoni de 1.169.000 d'euros, dels quals 601.518 euros són estalvis, però mantenen un deute de 462.312 euros.





Així consta en les dades que ha fet públiques el Govern sobre totes les declaracions de béns dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat que van ser cessats o nomenats al llarg de l'any 2020.





Concretament, Iglesias té béns immobles per valor de 233.282,15 euros i un saldo bancari de 111.098 euros, al costat d'una assegurança de vida i plans de pensions quantificats en 187.500 euros i altres béns l'import es xifra en 8.000 euros. Mentrestant, els deutes arriben als 231.156 euros.





Per la seva banda, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, declara uns actius més grans que els de la seva parella i que ascendeixen a 629.969 euros repartits en béns immobles valorats en 335.049 euros, un saldo bancari de 107.420 euros i altres 187.500 en plans de pensions i assegurances de vida. Tot i que el saldo net puja a 398.813 euros a causa de que manté un deute de 231.156,5 euros.





DECLARACIÓ D'IGLESIAS I MONTERO AL CONGRÉS





Aquestes dades reflecteixen que el patrimoni de l'encara vicepresident segon de Govern i la ministra d'Igualtat suma 1.169.000 d'euros, amb un estalvi entre comptes corrents, assegurances i plans de pensions de 601.518 euros. Davant d'això, mantenen un endeutament de 462.312 euros, el que llança un patrimoni net de 707.537 euros.





En la seva declaració de béns al Congrés que van presentar després de ser elegits en 2019, tant Iglesias com Montero ja van indicar que havien de encara 467.657 euros del préstec hipotecari de 540.000 euros que van demanar al maig de 2018 per comprar a mitges la casa de Galapagar (Madrid) en què viuen. Ara, el deute que declaren entre tots dos és de 462.312 euros, un import lleugerament inferior a la xifra declarada fa dos anys.





A més d'aquest habitatge, Iglesias també va declarar al Parlament que posseïa una segona propietat a Àvila --ja va quedar registrada en anteriors declaracions--, de la qual és propietari al cent per cent, 114.000 euros dipositats en comptes bancaris, una motocicleta adquirida en 2012 i el cotxe de 2017. Incloïa en aquesta declaració la percepció de 46.460 euros procedents d'activitats econòmiques.





Els estalvis d'Iglesias, des de llavors han crescut considerablement, ja que sumen 306.598 euros repartits entre: 111.098 euros en comptes corrents i 187.500 euros en assegurances de vida i plans de pensions, a més d'altres 8.000 euros d'altres béns i interessos econòmics.





També creix l'estalvi d'Irene Montero, que el 2019 declarava al Congrés dipòsits en comptes per valor de 136.190 euros, enfront dels gairebé 300.000 euros -294.920 euros- que declara ara dividits entre 107.420 euros en comptes i 187.500 en assegurances de vida i plans de pensions.





En aquesta declaració de 2019 al Parlamet, Montero, la número dos de Podem, va afegir a la propietat de Galapagar altres dos habitatges, un magatzem, una finca urbana i una altra rústica, totes al 50 per cent i amb data d'adquisició en octubre de 2018 fruit d'una herència.





RAMÓN ESPINAR PREGUNTA A IGLESIAS PER QUÈ HA MULTIPLICAT SEU FORTUNA





El que va ser secretari general de Podem Madrid i portaveu de la formació al Senat, Ramon Espinar, considera que el vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, i la seva parella i ministra d'Igualtat, Irene Montero, han d'explicar com han multiplicat la seva patrimoni des que van entrar en política fa sis anys.





Així ho ha posat de manifest a través d'una sèrie de comentaris publicats al seu perfil de Twitter després de conèixer-se que Iglesias i Montero sumen actualment un patrimoni de 1,17 milions d'euros, dels quals 601.518 euros són estalvis en comptes i plans de pensions . La parella manté deutes per 462.312 euros.





Espinar, que va deixar fa dos anys els seus càrrecs en Podem per discrepàncies amb la direcció, no posa en dubte que tant Iglesias com Montero són persones "honorables" - "no crec que ningú ho dubti", subratlla--, però pensa que un increment "molt gran" de patrimoni en sis anys en política "cal explicar-ho bé", sobretot, diu, en Podem.





I NO PASSA RES





Segons assegura, Iglesias va entrar en política amb 45.000 euros el 2014 i Irene Montero tenia 6.000 euros al seu compte, de manera que "Podem ha d'assumir que forma part del joc democràtic" que, si ara tots dos declaren 600.000 euros, se'ls pregunti per això. "I no passa res", remarca en un dels comentaris publicats per Espinar en l'esmentada xarxa social.





El altre temps portaveu de Podem al Senat està convençut que "ningú pensa que hi hagi res estrany, per descomptat", però insisteix que és "fonamental" explicar aquests increments patrimonials per poder exigir als altres transparència. "La transparència s'exerceix primer i s'exigeix després, sosté.





Davant les crítiques que ha rebut a Twitter per demanar aquesta explicacions, l'exsenador ha reiterat: Per demanar transparència i explicacions cal començar per donar-les, seguir per exigir-les als teus i després ja anar a per els altres --sosté--. Així que ofendre molt per demanar-li als nostres que expliquin grans increments de patrimoni és sectari i miop ".