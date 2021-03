El PP assegura que, amb Iglesias fora de Moncloa, se sabrà si Sánchez és "un socialcomunista" o no

Mario Garcés @ep





El portaveu adjunt del PP al Congrés Mario Garcés considera que amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, fora del Govern se sabrà de veritat si el president, Pedro Sánchez, és "un socialcomunista de nova generació", com ell creu, o no . "Ja no té coartada", ha dit.





Garcés ha respost així, en una entrevista amb el programa 'Parlament' (RNE), recollida per Europa Press, preguntat sobre si, amb Iglesias fora de Moncloa, serà més fàcil arribar a acords amb el Govern.





ARA ES VA A VEURE AL "VERITABLE PEDRO SÁNCHEZ"





El diputat popular no té clar que això hagi de ser així fonamentalment perquè al front del Govern hi ha un president que, al seu parer, ha jugat, en sentit figurat, "a una espècie d'esquizofrènia permanent entre el que era la tensió" populista i comunista d'Iglesias i aparentment el discurs més moderat del PSOE ".





I és ara, quan Iglesias abandoni a partir d'aquest dimarts el Consell de Ministres, quan Espanya va a veure "al veritable Pedro Sánchez". "Ara ja no té la coartada ni té l'excusa legitimadora del discurs de Pablo Iglesias. Ara veurem si realment Sánchez és el que jo crec que és: un social comunista de nova generació", ha dit.





Preguntat sobre si el PP prefereix de vicepresidenta a Yolanda Díaz, que a Iglesias, Garcés ha comentat que té estima personal per la ministra de Treball però que, des del punt de vista polític, la seva elecció "no és un encert".





DÍAZ serà recordada com "La ministra DELS ERTES"





En aquest punt, ha destacat que Díaz és la ministra a la qual se li va a identificar "amb els cinc milions i mig d'espanyols que, volent treballar, no poden" i serà "la ministra dels ERTO ja per a tota la història ".





Finalment, a Garcés també se li ha preguntat sobre si comparteix la forma en què el PP està atraient a persones de Ciutadans al partit en les últimes setmanes singularment arran de la moció de censura presentada per la formació taronja i el PSOE a Múrcia.





Referent a això, pensa que va "inevitable" que hi hagi "un procés natural de centrifugació" però que "la descomposició ideològica, institucional i, sobretot, estratègica de Ciutadans només es podrà resoldre mitjançant la translació dels seus votants al PP" .