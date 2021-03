Detingut un home per maltractar el seu fill per la seva orientació sexual

La Policia Nacional ha detingut a Saragossa a P.B., de 45 anys, com a presumpte autor de delictes de maltractaments, en l'àmbit familiar, i d'odi cap al seu fill, motivats per la seva orientació sexual. Així mateix, li constava una ordre de detenció i extradició per l'Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol).





Tal com ha explicat la Prefectura Superior de Policia d'Aragó en una nota de premsa, els fets van tenir lloc aquest dimecres, 24 de març, a les 23.50 hores, al carrer Sor Juana de la Creu de la capital aragonesa, quan una amiga de la víctima va alertar el 091, després que aquest li enviés un 'wasap' dient-li que estava atemorit perquè el seu pare li havia amenaçat de matar-lo.





Dues patrulles del Grup d'Atenció al Ciutadà es van desplaçar fins al domicili requerit, en el qual es trobaven la mare i el fill, negant ella tots els fets.





En una entrevista de manera reservada, el jove va explicar als agents que portava molt de temps patint maltractaments psíquics per part del seu progenitor, motivats per la seva orientació sexual. De la mateixa manera, ha afirmat que la seva mare també era una víctima de violència de gènere des de feia vuit anys, quan van venir a residir a Espanya.





Aquests actes de violència cap al jove, que van començar fa més de dos anys, no només eren psíquics, sinó que en alguna ocasió es van donar agressions físiques. La víctima vivia constantment patint amenaces i humiliacions en públic i, a l'estar atemorit, mai es va atrevir a denunciar.





El presumpte maltractador encara no havia estat localitzat, però el fill, amb molta por, va dir que era al domicili amagat. Després d'uns minuts de recerca va ser trobat dins d'un armari de neteja a la terrassa contigua d'uns veïns, sent arrestat pels fets descrits.





El pare també tenia una ordre de la Interpol per a la seva detenció i extradició per una reclamació judicial internacional de Moldàvia, per un delicte de tràfic de drogues.





La Policia Nacional ha recordat que denunciar els delictes d'odi ajuda a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a prevenir i evitar que aquests fets tornin a repetir-se.