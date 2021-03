Vilalta (ERC) creu que les diferències amb Junts "no són insalvables" i veu possible un acord

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha considerat aquest dissabte que les diferències amb Junts "no són insalvables" i que veu possible arribar a un acord per investir president de la Generalitat al candidat d'ERC, Pere Aragonès, dimarts que ve , quan se celebri la segona volta de la investidura.





Marta Vilalta @ep





Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida el dia després que el Parlament rebutgés investir president a Aragonès, per la qual cosa s'haurà de sotmetre a una segona votació el dimarts, i ha emplaçat a Junts a "aprofitar l'oportunitat" d'aquesta segona votació .





"Intentem superar possibles excuses i punts de distanciament, que per a nosaltres són mínims, i fem-ho possible", i ha remarcat que el full de ruta entre els dos partits està pràcticament tancada.





En canvi, ha indicat que "pot quedar obert el paper" del Consell per la República (CxRep), però que des d'ERC estan convençuts que serà senzill arribar a un acord perquè --diu-- tenen aproximacions similars.





"No ens podem permetre una altra alternativa, ni de bon tros anar a altres eleccions", i ha insistit que faran tot el possible perquè aquest dimarts sigui investit Aragonès.