La matinada d'aquest dissabte s'avancen una hora els rellotges

Pixabay





Quan la matinada d'aquest dissabte 27 a diumenge 28 els rellotges indiquis les dues, tots els països d'Europa hauran d'avançar-lo a les tres. Això és així perquè aquesta matinada vam adoptar l'horari d'estiu, que afecta sobretot a Espanya.



Durant els mesos d'hivern, els nostres rellotges van una hora per davant de l'horari solar perquè estem situats molt a l'oest d'Europa. Però quan arriba març i canviem a l'horari d'estiu, sumem dues hores a la que en realitat ens correspondria per situació geogràfica.



FI DEL CANVI D'HORARI



El canvi horari va arribar per la necessitat d'estalviar en el consum de llum. No obstant això, té conseqüències directes sobre l'estat de les persones. És per això que en 2018 el Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH) va crear un dictamen a favor d'eliminar aquest canvi d'hora i quedar-nos sempre amb l'horari d'hivern. A Espanya, una comissió d'experts també es va reunir per parlar de la situació.



Al març de 2019 va ser el Parlament Europeu el que es va mostrar decidit a negociar la supressió de la directiva que regeix el canvi d'horari. Però uns mesos més tard van posposar les negociacions, per la qual cosa de moment seguirem canviant l'hora cada vegada que arribin març o octubre.



COM AFECTA EL CANVI HORARI



El canvi d'hora suposa un gran canvi per al cos. Encara que només sigui una hora, sobretot les persones vulnerables com els nens i adolescents o aquells sensibles a la llum, es veuen afectats.

El canvi d'horari de la matinada d'aquest dissabte a diumenge suposarà no sols dormir una hora menys sinó trastornar el son, els àpats o la capacitat de concentració de les persones.



Per disminuir aquestes conseqüències es recomana seguir recomanacions com ara desplaçar els horaris en què es menja o dorm de manera progressiva uns 15 minuts diaris. També és bo aprofitar al màxim possible la llum natural dels matins i tenir marcades unes rutines d'exercici cada dia a la mateixa hora.