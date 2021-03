El risc de rebrot puja a Catalunya mentre els ingressats a l'UCI baixen de 400

Mascaretes FPP2 (EP)





Catalunya ha registrat fins aquest dissabte 592.844 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia -548.879 amb una prova PCR o test d'antigens--, 1.884 més que en el recompte de divendres, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.





La xifra total de morts se situa en 21.238, que són 31 més que els registrats el dijous --aquest divendres no hi va haver dades per un error en la font dels mateixos--: 13.432 en hospital o centre sociosanitari, 4.554 en residència, 1.150 en domicili i 2.102 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 1.318, que són 68 menys que en l'últim recompte.





Un total de 394 pacients es troben ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) --de centres públics i privats-, sis menys que en el balanç anterior.





La velocitat de reproducció de la malaltia (rt) puja fins a 1,10 i el percentatge de positivitat dels test d'antígens i PCR se situa en el 5,29%, mentre que la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 206, 45 per cada 100.000 habitants.





La taxa de risc de rebrot puja: el divendres arribava a un nivell de 217, i 24 hores després se situa en 226.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 33.533 persones que han donat positiu, de les que 8.753 han mort i 23 es troben actualment ingressades.





VACUNACIÓ





Catalunya ha administrat la vacuna contra la coronavirus a un total de 758.280 persones des que va començar la campanya de vacunació -413.357 persones ja han rebut la segona dosis--: s'han administrat 33.502 primeres dosis de vacuna en les últimes 24 hores.





De el total de persones vacunades amb la primera dosi, 554.565 són de la província de Barcelona, 70.320 de Girona, 52.133 de Lleida i 79.394 de Tarragona; i 58.982 del total són persones usuàries de residències catalanes.





En percentatges, s'ha vacunat en primera dosi a el 94% d'usuaris de residències; al 78,3% de personal de residències; a el 81% de el personal d'atenció primària i hospitalària; al 54,6% a la resta de professionals sanitaris; al 72,5% de les persones amb gran dependència; al 36,5% de les persones de 80 anys o més; a el 60,5% dels treballadors essencials; i al 7,2% de les persones de 60 a 65 anys.