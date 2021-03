@EP





El president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha assegurat aquest dissabte que veu "lluny" un acord amb ERC i la CUP que permeti investir president de la Generalitat al candidat d'ERC, Pere Aragonès, tot i que descarta un escenari en el qual s'exhaureixi el termini de dos mesos per investir i hagi d'haver una repetició electoral a Catalunya.





"L'acord està lluny", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press el dia després que la Cambra catalana hagi rebutjat investir president a Aragonès, que ha comptat només amb el suport d'ERC i la CUP, per la qual cosa s'haurà de sotmetre a una segona votació dimarts, a la qual encara no té garantida la seva elecció per la falta d'acord amb Junts.





Batet ha emplaçat els 74 diputats independentistes de l'arc parlamentari a arribar a un acord de legislatura i d'estabilitat --en les seves paraules-- que els permeti avançar cap a l'autodeterminació, i no un "acord d'investidura" puntual.





Així, els ha reclamat aprendre dels errors del passat i a conformar una unitat estratègica i aliances sectorials: "No es poden resoldre els problemes dels últims tres anys en tan sols tres dies".





També ha expressat "preocupació" per les propostes i prioritats del programa de la CUP en matèria de col·laboració públic-privada de les escoles catalanes o sobre el model de concertació pública i social.