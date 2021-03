Desallotgen un macrobotellón amb més un centenar de joves en un parc d'Alacant

Agents de la Policia Local d'Alacant han desallotjat durant la passada tarda-nit de divendres un macrobotellón al parc de l'Ereta amb més d'un centenar de joves, així com deu festes il·legals en habitatges.





El primer dia de l'operatiu de Setmana Santa desplegat a la ciutat per garantir que es compleixen les mesures de seguretat davant el coronavirus s'ha tancat amb 232 denúncies, la majoria per estar reunits en grups, consumir alcohol i no portar mascaretes, així com nou establiments sancionats, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





Entre les actuacions policials destaca un macrobotellón que s'havia organitzat al parc de l'Ereta amb més d'un centenar de persones desafiant el virus i posant-se en risc.





Concretament, la Policia Local va imposar 63 denúncies al parc de La Ereta per consum d'alcohol a la via pública. Davant la presència dels agents, els joves en el macrobotellón van emprendre la fugida per evitar ser sancionats, però els policies van aconseguir denunciar "la majoria" per estar en grups i consumint sense màscares, a més d'intervenir les begudes i acompanyar a casa seva els menors d'edat, ha precisat el consistori.





En total, la Policia Local d'Alacant ha aixecat aquest divendres 70 denúncies per consum d'alcohol. La Unitat Fox va intervenir amb grups de persones sense màscares reunits consumint alcohol de forma il·legal i, a més del macrobotellón al parc de la Ereta, van dissoldre un altre al carrer Juan de Garay amb 7 denúncies.





El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha assenyalat que "és una gran irresponsabilitat aquests comportaments i celebracions de botellons que estan prohibits" perquè "estem encara en plena pandèmia" i "per guanyar la batalla del Covid hem de lluitar per les nostres vides aquesta setmana Santa protegint-nos, complint les normes i les mesures de seguretat ". Ha assegurat que "la Policia Local seguirà treballant amb un ampli operatiu per dissoldre botellons, festes i evitar reunions en grups".





Al costat de l'operatiu especial per evitar els botellons, les vigilàncies de grups es van saldar amb un total de 87 persones denunciades per no guardar les distància de seguretat a la via pública i excedir el màxim de persones permès. A més també es van aixecar 21 denúncies per no portar mascaretes.





En el control de festes il·legals en domicilis, el servei Nocturn i la unitat Fox de la Policia Local han atès un total de deu festes a habitatges durant tota nit que generaven soroll i molèsties als veïns i queixes de particulars.





Els agents van interposar denúncies per reunió entre no convivents des de les 23 a les 5 de la matinada. En concret, van acudir als domicilis situats a l'avinguda de d'Alcoi, carrers Tomás López Torregrosa, García Andreu, Rafael Rodríguez Albert, Navas, Álvarez Sereix, avinguda de Xixona, Alferes Díaz Sanchís i Poeta Vila i Blanco.





En aquests dispositius ahir a la nit es van denunciar a més a 13 persones per tinença i consum de drogues i a una persona per miccionar a la via pública, i el servei nocturn patrullant per la ciutat va interceptar a un total de 18 persones que estava incomplint el toc de queda.





Així mateix, la Policia Local va muntar un control a l'avinguda de Dénia per a garantir la restricció de la mobilitat a partir de les 22 hores, en el qual els agents van denunciar a dues persones per incomplir el toc de queda i es va instruir un atestat per donar positiu en el test de drogues.





Així mateix, durant la matinada, a les 5 hores, la Unitat d'Atestats de la Policia Local va localitzar un conductor al carrer Catedràtic Soler, que després de ser sotmès a les proves d'alcoholèmia va donar positiu per conduir sota els efectes de l'alcohol. Se li han instruït diligències i va ser denunciat així com també per saltar-se el toc de queda.





Pel que fa a actuacions de seguretat ciutadana, sobre les 22.45 hores, els agents van col·laborar amb Policia Nacional en una agressió entre diverses persones, en carrer Federico Mayo. Passades les 23.00 hores, diverses patrulles policials van auxiliar una dona amb malaltia mental que deambulava nua pel carrer Salvador Allende i va ser trasllada a l'Hospital de Sant Joan a ambulància.