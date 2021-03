Les forces armades maten almenys a 91 manifestants a Birmània

@EP





Els integrants de les Forces Armades de Birmània han matat aquest dissabte almenys a 91 manifestants d'unes 40 localitats. Els ciutadans de Birmània han sortit una vegada més a protestar contra el cop d'Estat militar que es va produir al febrer. En aquesta ocasió, ho han fet en el Dia de les Forces Armades i els militars s'han encarregat de convertir-lo en el 'dia de la vergonya'.





Els carrers de ciutats com Yangon, Mandalay o Rangun s'omplien de birmans de totes les edats que acudien a les diferents manifestacions convocades. Ho feien sota amenaça militar, ja que l'exèrcit ja havia advertit que si sortien al carrer podrien rebre trets a l'esquena o al cap.





A les forces armades no els ha tremolat la mà a l'hora de cometre aquesta barbaritat. Segons mitjans locals, haurien mort des de persones adultes que es manifestaven als carrers fins a diversos nens que fins i tot es trobaven a l'interior dels seus habitatges. O joves com el capità de l'equip sub-21 del club de futbol de l'Hantharwady United, que va rebre un tret mentre ajudava a la teteria de la seva família.





Amb les d'avui, són ja més de 320 persones les que han mort assassinades per les forces de seguretat de Birmània. Una cosa que l'enviada especial del secretari general per a Birmània, Christine Schraner Burgener, ha qualificat com a molt preocupant. A més, Schraner ha demanat que s'ofereixi una resposta internacional ferma i unificada perquè es pugui restablir el govern que es va triar democràticament a Birmània.





D'altra banda, segons el mitjà local Myanmar Now, són més de 25 les persones que han estat detingudes al llarg de dissabte. També hi ha informes que reporten que alguns militars van entrar a hospitals per portar-se a manifestants ferits. A més, per les xarxes socials circulen vídeos en què es pot veure als militars entrar a les llars dels ciutadans.





Pel que fa als birmans que surten a manifestar-se, segons Tong Cheng d'Al Jazeera, aquests ho fan amb motocicletes per poder fugir més ràpidament en cas que arribin les forces de seguretat.