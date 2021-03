Villacís diu que treballaran "més dur" per a "no tornar a temps foscos" ni convertir "la política en un reality"

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ha assegurat aquest dissabte que Ciutadans va a haver de treballar "molt més dur" durant la campanya electoral perquè Madrid "no torni a temps foscos ni a ser governada pels que volen confrontar i dividir", recalcant que no permetran "convertir la política en un reality com estan fent molts".





Begoña Villacís amb Inés Arrimadas i Edmundo Bal (EP)





Villacís ha participat aquest matí en la presentació de la candidatura d'Edmundo Bal a les eleccions de l'pròxim 4 de maig ia la qual s'ha sumat la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García. També ha volgut estar present Ignacio Aguado, qui no formarà part de les llistes de Cs a la Comunitat de Madrid.





En primer lloc, la vicealcaldessa madrilenya i portaveu de Cs a l'Ajuntament de Madrid ha destacat que no s'hauria d'estar davant d'unes eleccions. Malgrat això, ha volgut elogiar els integrants de la llista de la formació taronja, el que va ser l'equip de l'exvicepresident de la Comunitat de Madrid, per defensar "els valors de centre", el que actualment "no és molt fàcil".





"Tota aquesta gent defensa els valors de centre, passi el que passi i les coses no són fàcils. Hem tingut moments agredolços, però lluitar és la nostra especialitat", ha recalcat la líder madrilenya de Cs, després del que ha sol·licitat un aplaudiment per a tot l'equip que acompanyarà Bal.





"Cal ser forts i estar convençuts per defensar aquests valors. He vist a molta gent flaquejar i que li han tremolat les cames quan les coses es posen difícils. No permetrem que ens portin a parlar de discursos antics, casposos, d'esquerres i de dretes. Madrid no és això. Madrid és una ciutat oberta, lliure, liberal. això és el que es va votar. Ara ens fan triar entre llibertat, comunisme, socialisme ... ", ha ressenyat.





"UNA VIDA DE HONRA"





Després d'això, ha dedicat elogis cap al candidat a presidir la Porta de el Sol per representar "una vida d'honra" sent advocat de l'Estat fins que va ser cessat pel president de Govern, Pedro Sánchez.





"Dir-te que ho hauràs de fer molt bé i estar a l'altura d'Ignacio Aguado, que ho estava fent molt bé i sempre ha fet el correcte", ha assenyalat aplaudint a continuació que l'exvicepresident no hagi optat per les opcions fàcils i canviar de "jaqueta com han fet altres".





Villacís ha destacat que Bal li digués a Sánchez que "per sobre seu hi havia la llei i per sobre dels interessos de l'PSOE estava Espanya". "Imagineu-tota una vida de trajectòria pública i veure't en la tessitura d'haver de dir no a Sánchez", ha subratllat.





Així, ha ressenyat que "aquell dia Bal va renunciar a la seva carrera com a advocat de l'Estat però aquell dia es va aconseguir el respecte de tots els espanyols". "Aquest és Edmundo, el que va a representar. Un advocat cessat a què va voler agenollar Sánchez i va acabar agenollant a Sánchez", ha recalcat.





Després d'això, ha destacat que és "molt difícil fer el correcte com va fer Edmundo i Inés Arrimadas en un món de taurons", insistint que "el centre és incòmode". "Hi ha molts que ho volen matar i potser alguns estan més còmodes parlant amb els pols", ha afegit.





"Madrid no vol parlar ni de feixistes ni de comunistes. Això no és Madrid. Madrid és una ciutat lliure i lluminosa, oberta que abraça, que acull, que ha convertit a Inés en madrilenya. Madrid és una ciutat i Madrid no tornarà a temps fosques ni a ser governada pels que ens volen confrontar i dividir ", ha asseverat.





Villacís ha assegurat que Cs va a "haver de treballar molt més dur en aquestes eleccions", va recórrer "molts carrers" i hauran de lluitar contra "les mentides i falses notícies", parlant sobre els problemes reals dels madrilenys com la baixada d'impostos "de la gent que no està cobrant els ERTES".





"D'un Madrid sostenible, de veritat, el Madrid de la gent que surt de casa es troba i no dels que volen convertir la política en un reality", ha ressenyat.





"Vosaltres sou els que, com Edmundo, malgrat tot segueix sent de l'Atlètic de Madrid. Us deixo amb Edmundo, el millor candidat possible per defensar els interessos d'Espanya i de Madrid perquè Edmundo és dignitat i sobretot Rock and roll", ha conclòs.