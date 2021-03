Bielorússia, expulsada d'Eurovisión per vulnerar les normes de l'concurs

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ha publicat un comunicat on anuncia que Bielorússia ha estat expulsada del Festival d'Eurovisión per no complir amb les normes del concurs. El país va presentar a el grup Galasy ZMesta a el festival, una banda coneguda per donar suport a govern de Lukashenko i menysprear els manifestants que van sortir als carrers per reclamar un canvi de règim al país.





La cançó presentada per Bielorússia infringia les normes d'Eurovisió per tenir una clara tendència política i des de l'organització de el festival es va convidar a manar una segona versió que no entrés en la dialèctica política.





No obstant això, la segona cançó tampoc ha convençut la UER, i és que els cantants parlen de conillets, guineus i pollastres referint-se a l'oposició bielorussa i els europeus. Per això, l'organització del concurs ha procedit a la seva desqualificació.





Aquí poden veure el comunicat:





El dimecres 10 de març vam escriure a l'emissora BTRC, que és responsable de la participació de Bielorússia al Festival de la Cançó d'Eurovisión, per sol·licitar que prenguin totes les mesures necessàries per modificar la seva participació en l'esdeveniment d'aquest any per garantir que compleixi amb les regles de la competència. Després d'això, BTRC presentar una nova cançó, dels mateixos artistes, dins d'un termini acordat. La UER i el Grup de Referència, la junta directiva de el Concurs, van analitzar acuradament la nova entrada per avaluar la seva elegibilitat per competir. Es va concloure que la nova presentació també infringia les regles del concurs que garanteixen que el concurs no s'instrumentalitzi ni es desacrediti. Com BTRC no ha enviat una participació elegible dins del termini estès, lamentablement, Bielorússia no participarà en el 65è Festival de la Cançó d'Eurovisió al maig.