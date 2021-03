Almenys 19 ferits en l'explosió d'un cotxe bomba a l'oest de Colòmbia

Agents de policia a Colòmbia @EP





Almenys 19 persones han resultat ferides com a conseqüència de l'explosió aquest divendres d'un cotxe carregat amb explosius a les rodalies de l'Alcaldia de Corinto, municipi del departament de Cauca, situat a l'oest de Colòmbia.





Segons el secretari de Govern de Corinto, Leonardo Rivera, la xifra que fins ara deixa l'explosió és de 19 persones ferides, de les quals 13 són funcionaris i sis, civils.





Un dels ferits de gravetat seria el Secretari de Planificació, que va enviat a una clínica de Cali, informa el diari 'El Tiempo'.





L'alcaldessa del municipi no es trobava al lloc dels fets, perquè estava en una reunió de mandataris de Cauca i davant la gravetat dels fets ja està a Corinto, tal com ho va assegurar el secretari Rivera.





El ministre de Defensa de Colòmbia, Diego Molano, ha anunciat que es desplaçarà a la capital de Cauca, Popayán, per celebrar una reunió de seguretat per aquests fets i ha subratllat que Casa Nariño actuarà "sense treva contra la delinqüència", perquè els "narcocriminals no continuïn sembrant el terror".





"Vaig donar instruccions a la policia de Colòmbia i a l'exèrcit perquè no descansin fins trobar els responsables", ha escrit Molano al seu compte de Twitter.





A l'espera que hi hagi una confirmació oficial, es planteja que l'atemptat sigui obra de la 'columna mòbil Dagoberto Ramos', una de les dissidències de les dissoltes FARC, doncs aquest divendres 26 de març fa tretze anys que va morir un dels fundadors de la guerrilla Pedro Antonio Marín, 'Tirofijo'.