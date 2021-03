Milers d'aranyes envaeixen les cases d'Austràlia per les inundacions

Twitter / @ MG ____ 214





Les fortes pluges que han afectat Austràlia els últims dies han provocat greus inundacions. Al voltant de 20 mil persones han hagut de ser evacuades de les seves cases i unes 35 localitats van haver de ser aïllades. Però ara se'ls ha sumat un nou problema: milers d'aranyes han envaït les seves cases.





En diferents zones d'Austràlia, les aranyes van fugir a causa del desbordament dels rius. Així, van sortir a buscar llocs més alts per protegir-se de l'aigua. No obstant això, aquesta protecció la van trobar en els habitatges dels australians, que han trobat centenars i milers d'aranyes a l'interior de casa seva.





Els veïns estan vivint la situació com si fos una pel·lícula de terror. I és que les autoritats han advertit que han de tenir molta cura amb alguns d'aquests aràcnids, ja que són un tipus de taràntula verinosa.





Els habitants d'Austràlia es troben desesperats. No poden fer res per evitar que aquests animals entrin per les portes i les finestres dels habitatges. Ni tampoc està a les seves mans fer que surtin de les seves cases ni jardins. Així doncs, no els queda més remei que anar amb molt de compte i, sobretot, revisar que no hi hagi cap aranya en els seus llits o en la roba que es posin.