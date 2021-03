El Consell d'Europa afirma que Jordi Cuixart pateix "represàlies i intimidació"

Jordi Cuixart @ep





La relatora general de defensors de drets humans del Consell d'Europa, Alexandra Louis, ha considerat en un informe que el president d'Òmnium Cultural empresonat per l'1-O, Jordi Cuixart, pateix "represàlies i intimidació".





Així ho recull l'informe 'Situació dels defensors dels drets humans als Estats membres de Consell d'Europa', que mostra exemples de casos que "no han millorat", destacant conflictes a Rússia, Turquia i Azerbaidjan.





L'informe també assegura que les condicions de vida de Cuixart han empitjorat a causa de la pandèmia del coronavirus, de manera que arriba a estar "fins a 23 hores al dia aïllat a la seva cel·la".





També sosté que "segons els seus advocats, el judici va tenir un caràcter polític i Cuixart no va haver d'haver estat jutjat pel Tribunal Superior (TS), que té jurisdicció per jutjar els càrrecs electes i no a activistes de la societat civil".





Òmnium Cultural s'ha fet ressò de l'informe i ha assegurat en un comunicat que la crítica del Consell d'Europa "s'afegeix a la llarga llista d'institucions i entitats de prestigi que s'han posicionat en contra del seu empresonament".