L'ONU, la UE i els EUA condemnen la massacre de manifestants a Birmània

Nacions Unides, la Unió Europea i els Estats Units han condemnat la massacre que han comès aquest dissabte les forces de seguretat birmanes, en plena commemoració del dia de les forces armades, que haurien assassinat almenys 91 manifestants a més de 40 ciutats del país durant el transcurs de les noves i multitudinàries protestes contra el cop d'estat que van executar les autoritats militars el mes passat.









Protestes a Birmània @ep





L'ONU s'ha declarat directament "horroritzada" pel que ha descrit com una "pèrdua innecessària de vides" enmig del "dia més sagnant al país des que es va declarar el cop d'estat". Els militars, ha lamentat, "s'han tornat contra la seva gent".





Els Estats Units s'han sumat a la condemna a través d'un comunicat del seu ambaixador a Birmània, Thomas Vadja. "En el dia de les forces armades, les forces de seguretat assassinen civils desarmats, inclosos nens, les mateixes persones que van jurar protegir. Aquest vessament de sang és espantós. Aquestes no són les accions d'una força militar o policial professional", ha assegurat.





Finalment, la delegació de la UE a Birmània ha declarat que aquest dissabte "quedarà gravat com un dia de terror i deshonra". "La matança de civils desarmats, inclosos nens, són actes indefensables. La UE dona suport al poble de Birmània i demana posar fi immediatament a la violència i el restabliment de la democràcia", ha fet saber la missió al seu compte de Twitter.





Així mateix, l'ambaixador del Regne Unit, Donen Chugg, s'ha sumat a les crítica en condemnar l'acció de les forces de seguretat birmanes, que "s'han deshonrat en obrir foc contra civils desarmats".





Els 91 morts fins ara --que ha recollit el mitjà local 'Myanmar Now', que cita com a fonts testimonis i manifestants-- són l'equivalent a una tercera part del total aproximat de 320 morts que s'han registrat des que van començar les protestes contra el cop del febrer, fins a aquest divendres.





Els incidents han tingut lloc a diferents manifestacions convocades a Rangun, Lashio, Mandalay, Meikhtila, Kyaukpadaung i Kyeikhto.





Entre les víctimes mortals hi hauria una nena de 13 anys, segons les fonts del Myanmar Now, així com un jove de 21 anys, identificat com Chit Bo Nyein, capità de l'equip sub-21 del club de futbol de l'Hantharwady United, que va rebre un tret de les forces de seguretat quan ajudava a la teteria de la seva família a la localitat d'Insein, a Rangun, segons han informat testimonis a DPA.





A més, l'Ambaixada dels EUA ha confirmat en les últimes hores un atac a trets contra el Centre Americà de Rangun, tot i que ara com ara no s'han identificat els seus responsables. L'atac no ha deixat víctimes mortals.





Promeses d'eleccions lliures com la que va fer aquest mateix dissabte el comandant en cap de l'exèrcit birmà, Min Aung Hlaing, contrasten amb els anuncis com el que va fer la vespra el canal de notícies estatal MRTV, que advertia els civils que no sortissin als carrers avui perquè podrien rebre "un tret al cap o a l'esquena".





Com és habitual, els manifestants han exigit l'alliberament de la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, ara sota arrest domiciliari després dels aldarulls. L'exèrcit birmà ha denunciat que el partit de la detinguda, la Lliga Nacional per a la Democràcia, va manipular el resultat de les eleccions del novembre del 2020, detonant del cop. El partit nega les acusacions i demana als militars que n'aportin proves.