Top 10 de les estafes que utilitzen el Covid-19 per enganyar els usuaris

Davant la crisi sanitària mundial a causa de l'COVID-19, és d'esperar que hi hagi qui vulgui aprofitar-se i treure un benefici econòmic de tot això. Els ciberdelinqüents no descansen i sempre troben noves formes de dur a terme les seves estafes i fraus en línia, per això hem elaborat un top 10 dels fraus més utilitzats pels ciberdelinqüents sobre el coronavirus.

A més d'un li treu fum el mòbil amb missatges, notícies i cadenes sobre el coronavirus o COVID-19. L'ús de les xarxes socials també s'ha disparat, generant i compartint contingut sense parar, encara que no sempre és informació verificada.





A continuació, et mostrem alguns dels fraus més utilitzats en aquests moments de crisi sanitària perquè tinguis els ulls ben oberts i no et deixis enganyar:





1. Mil i un consells per "frenar" el Coronavirus (WhatsApp): circulen centenars de missatges amb enllaç a una gran varietat de pàgines web, on suposats "experts" ofereixen les seves recomanacions i solucions davant el virus. Molta atenció doncs una gran part d'aquests missatges contenen enllaços maliciosos o busquen desinformar. Fins i tot hi ha alguns que buscaran una compensació econòmica o els nostres dades a canvi d'oferir-nos la seva suposada ajuda.





2. Mana "Ajuda" al telèfon / email XXXX (xarxes socials): un altre tipus d'estafa molt comú és aprofitar-se de la tasca dels professionals sanitaris, demanant que col·laborem per agrair tot el seu treball i esforç.





En molts d'aquests casos ens demanaran que ingressem algunes dades personals o fins i tot que realitzem alguna donació econòmica. És una forma de recaptar informació personal d'un gran nombre d'usuaris de cop. No vol dir que totes les iniciatives solidàries que circulen per Internet siguin un frau, però sí caldrà ser cauts i contrastar la informació per evitar problemes.





3. Corona-phishing (correu electrònic): en aquest frau el ciberdelinqüent suplanta la identitat d'una institució de renom, com pot ser l'OMS o qualsevol altra, que, aprofitant-se de la preocupació global sobre el COVID-19, tracta de guanyar-se la nostra confiança per fer-se amb el control de determinades dades personals, com les dades bancàries o fins i tot infectar-nos amb un malware.





Per exemple, podríem rebre un correu procedent d'un suposat hospital que ens informa que podem ser dels primers a fer-nos el test de diagnòstic però que per a això hem de fer clic en un enllaç molt sospitós.





4. Corona-Smishing (SMS): un frau molt popular és l'enviament a través d'SMS fent-se passar, per exemple, pel Ministeri de Treball, la Comunitat de Madrid o la institució corresponent de la nostra Comunitat, compartint un enllaç on se'ns demanaran una sèrie de dades personals. Aparentment seran necessaris per tramitar una "sol·licitud de baixa temporal en relació amb el coronavirus". S'ha de prestar molta atenció, ja que el seu caràcter urgent pot confondre'ns i fer-nos caure en un parany.





5. Estafes en la venda de material sanitari (compres en línia): un cop més els estafadors intenten beneficiar-se amb els productes "estrella" relacionats amb el coronavirus. S'han identificat diverses estafes principalment relacionades amb la venda en línia de mascaretes.





Per exemple, el venedor assegura disposar de màscares especialment preparades per protegir-nos de virus, però les víctimes, després de realitzar la compra, no arriben a rebre el que han comprat o, si no, només una part o en unes condicions molt diferents de les anunciades.





6. Coronaware (ransomware): un altre frau molt estès és el basat en un malware anomenat "Coronavirus". Qui no obriria un arxiu de vídeo o un document on s'inclouen instruccions i alertes sobre com protegir-nos contra el COVID-19? Doncs aquí hi ha la trampa, ja que no hem de confiar de tot el que rebem, ja que els arxius adjunts poden contenir codi maliciós que acabi per infectar-nos i prendre control dels nostres equips.





Això és molt comú a través de l'correu electrònic tot i que podria arribar-nos també per aplicacions de missatgeria instantània o fins i tot xarxes socials.





7. El Govern reparteix "corona-xecs": molts usuaris estan rebent a través de les seves aplicacions de missatgeria instantània un missatge suposadament d'un Ministeri, en el qual se'ls indica que el Govern regala una quantitat X d'euros per suportar millor les conseqüències de l'actual crisi sanitària pel COVID-19. Per rebre'ls, haurem de fer clic a l'enllaç que ve adjunt. Molt de compte doncs a dia d'avui aquesta informació és falsa.





Abans de fer clic sobre qualsevol enllaç, una bona recomanació és confirmar si la font és fiable, podem comprovar-ho mitjançant els seus canals de comunicació oficials, en les xarxes socials o en les webs oficials dels diferents ministeris.





8. Ofertes de treball fraudulentes: circulen falses ofertes de feina per elaborar material sanitari. Aprofitant-se d'aquesta difícil situació, els ciberdelinqüents tractaran de fer-nos creure que ens trobem davant d'una oferta de treball real perquè compartim amb ells els nostres dades personals i fins i tot que realitzem algun pagament a la bestreta en concepte d'enviament de l'material.





Davant d'una oferta d'aquestes característiques, el millor és revisar tots els detalls de l'anunci, contrastar la informació i si algun detall ens crida l'atenció o ens resulta estrany, descartar l'oferta, especialment si prové d'un usuari desconegut o sense haver-ho sol·licitat a cap portal web d'ofertes de treball.





9. Suport tècnic fraudulent (telèfon): els ciberdelinqüents, aprofitant la situació de quarantena i teletreball, estan posant en pràctica algunes de les seves enganys més clàssics. Recentment s'han notificat denúncies d'usuaris que afirmaven haver rebut trucades d'un suposat "suport tècnic" per col·laborar mentre durin aquestes setmanes de teletreball. Lamentablement, després de seguir les seves indicacions, el ciberdelinqüent acaba per aconseguir les nostres credencials o que ens instal·lem algun programari maliciós sense que ens adonem.





10. Porta millor la quarantena amb aquests "serveis gratuïts" (falsos cupons): en aquest moment, on la millor solució per vèncer el virus és quedar-nos a casa, és quan apareixen els fraus sobre suposades promocions i subscripcions gratuïtes o amb descomptes.





Un exemple de missatge que podem rebre és el següent: "Gaudeix de tots els nostres serveis de streaming de pel·lícules i sèries de forma totalment gratuïta". Els ciberdelinqüents buscaran que omplim alguns formularis amb les nostres dades personals o que paguem una petita quantitat sota qualsevol excusa.





El primer que hem de fer és revisar la url, i si no estem segurs, anar a la font oficial per confirmar o desmentir que estiguin oferint aquest tipus de promocions.





Davant situacions de crisi, molta cura. Presta atenció als missatges que rebem a través d'Internet i amb ajuda del nostre sentit comú i els recursos de a OSI serem capaços de detectar i posar-li fre a aquest tipus de fraus.





Sabies de l'existència d'algun d'aquests fraus? Has estat víctima o coneixes algú que ho hagi estat? Comparteix amb la resta dels usuaris la teva opinió i experiències i estigues al dia amb les publicacions de l'OSI en matèria de ciberseguretat per poder gaudir dels avantatges de la tecnologia.