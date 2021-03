Es descarta l'impacte d'Apophis contra la Terra el 2068

Noves observacions de l'asteroide Apophis, que es creu que presenta un lleuger risc d'impactar la Terra en 2068, descarten qualsevol possibilitat d'impacte durant a el menys un segle.





Com a resultat, després de 17 anys d'observacions i anàlisi d'òrbites, l'ESA està eliminant l'enorme asteroide de la seva Llista de riscos, ha informat en un comunicat l'agència espacial.





Estimat en uns 350 metres d'ample, equivalent a la longitud de tres camps de futbol, Apophis ha estat dins i fora dels titulars durant anys, ja que els astrònoms han intentat precisar la seva òrbita precisa i la possibilitat de qualsevol impacte futur.





Poc després de la seva detecció en 2004, els astrònoms van predir dues possibilitats d'impacte en 2029 i 2036, però les observacions addicionals de l'objecte proper a la Terra (NEO) afortunadament les van descartar. Fins ara, quedava una petita però preocupant possibilitat d'impacte en 2068.





El Complex de Comunicacions de l'Espai Profund Goldstone de la NASA a Califòrnia i l'Observatori Green Bank de Virgínia Occidental van prendre noves observacions de radar d'Apophis a principis de març. Han proporcionat prou dades sobre l'òrbita de l'asteroide per descartar finalment, amb certesa, qualsevol impacte terrestre durant al menys 100 anys.





Aquestes últimes observacions van ser possibles quan l'asteroide va fer una aproximació no tan propera al 6 de març, passant per la Terra a una distància d'aproximadament 17 milions de quilòmetres (44 vegades la distància a la Lluna). Encara que l'asteroide encara estava raonablement lluny, els astrònoms van poder mesurar amb precisió la seva distància i refinar la seva òrbita abans de la seva pròxima aproximació molt propera a 2029.





Coneixem la posició i l'òrbita dels planetes amb bastant precisió, però per a objectes més petits com els asteroides sempre hi ha certa incertesa en les seves trajectòries. Per complicar les coses, a mesura que els asteroides passen per objectes massius amb enormes forces gravitacionals, la seva trajectòria s'altera i aquesta incertesa en la seva trajectòria s'amplifica.





Abans que es prenguessin els últims mesuraments de radar d'Apophis, la seva òrbita s'entenia amb sucient precisió per predir una sèrie d'aproximacions properes segures en les pròximes dècades.





La propera i més propera d'aquestes passades tindrà lloc el divendres 13 d'abril de 2029, quan Apophis passarà a menys de 35.000 km de la Terra i serà visible a simple vista. Deu vegades més a prop que la Lluna, Apophis estarà més a prop que els satèl·lits que orbiten en l'anell geoestacionari.





A aquesta distància, la gravetat de la Terra tindrà un impacte notable a la roca espacial que passa, alterant la seva trajectòria i amplificant la incertesa en la seva òrbita i en possibles impactes futurs.





El que no se sabia anteriorment és si el sobrevol de 2029 alteraria l'òrbita d'Apophis de la manera "correcta" que col·lisionaria amb la Terra en una òrbita futura al voltant de Sol. Per fer això, Apophis travessaria el que s'anomena un "ull de pany gravitacional ", el que provocaria un impacte potencial (però encara molt poc probable) en 2068.





"Amb el suport d'observacions òptiques i de radar recents, la incertesa en l'òrbita d'Apophis s'ha ensorrat de centenars de quilòmetres a només un grapat de quilòmetres quan es projecta per 2029", explica Davide Farnocchia de el Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra (CNEOS) de la NASA.





Afortunadament, aquestes últimes observacions de radar han reduït la incertesa en la trajectòria d'Apophis fins a tal punt que fins i tot amb els efectes d'alteració de l'òrbita del proper sobrevol de 2029, s'ha descartat qualsevol possibilitat d'impacte en 2068 o molt després.





La Llista de risc d'asteroides de l'ESA és un catàleg de tots els objectes propers a la Terra que tenen una probabilitat "diferent de zero" d'impactar la Terra. Això vol dir que, per molt improbable que sigui la probabilitat d'impacte d'un objecte, qualsevol cosa més gran que zero roman a la llista.





Apophis ha estat un cas especial, romanent obstinadament a la Llista de Riscos durant gairebé 17 anys. A causa de la seva gran mida, és comprensible que hi hagi atret molta atenció i, en moments de la seva història, preocupació.