Històries per a no dormir a Madrid i Catalunya

El covid és per desgràcia el gran protagonista d'Espanya i també de món des de fa ja massa mesos. Catalunya i Madrid són a més notícia cada dia per la situació política que provoquen els governants: una per les eleccions del 4 de maig, on hi ha en joc més que un govern; l'altra perquè s'ha celebrat la primera sessió d'investidura per elegir el nou president de la Generalitat i el seu candidat, Pere Aragonès no ha aconseguit els vots necessaris. És més, ha estat el presidenciable amb menys vots aconseguits en la primera votació de la història de Parlament. Un fet que ha deixat descol·locat més d'un, especialment als republicans.





Pere Aragonès @ep





Quan pensàvem que els acords entre ERC i JXCat estaven pactats i ben pactats, després de ser triada Laura Borràs com a presidenta de Parlament de Catalunya i la composició de la taula de la mateixa, es donava per fet que el partit de Puigdemont donaria suport amb els seus vots a l' candidat republicà, Pere Aragonès. Quedava per consensuar el repartiment de les vicepresidències i la resta de carteres. Mentrestant, ERC parlava amb la CUP per sumar-lo al projecte - es coneix molt poc del que pactat- i aquí és quan JXCat ha tingut l'excusa perfecta per dir que abans de parlar amb la CUP havien d'haver pactat amb ells. ¿Però no ho havien fet ja? O es pensava que la presidència de Parlament que recolzava els republicans era simplement un regal de cortesia i mèrits propis de la imputada Borràs? La postura de Puigdemont és una mala passada en tota regla per no dir una traïció amb totes les de la llei, que deixa a la política catalana en mal lloc i en dubte que els partits volen el bé de la ciutadania i de país per sobre de les conveniències de determinats polític egòlatres.





Puigdemont vol portar al límit la pressió als republicans perquè cedeixin a donar-li protagonisme a Consell per la República que ell controla i l'objectiu principal és organitzar i promoure la independència de Catalunya. Ho fa des de la seva còmode lloc a Brussel·les, on gaudeix de llibertat, sou, xofer, escorta i companys de projecte com la seva "lleial" escuder Toni Comín, el penell que ha canviat unes quantes vegades de partit polític.





Puigdemont és conscient que si Aragonès és elegit president, se li va acabar el seguir dirigint el govern de la Generalitat. Se li va acabar ser president in pectore com era fins a la marxa de Quim Torra, sense cap dubte el pitjor president que ha tingut Catalunya. No vol perdre poder, protagonisme i diners. Ell estava convençut que guanyaria les eleccions, o al menys que aconseguiria millor resultat que ERC per fer-se amb la presidència i el control de govern. No ha estat així i ara vol treure el màxim profit fins a esgotar el límit permès. No vol unes noves eleccions, encara que ho digui amb la boca petita.





Mentrestant, a la capital del Regne, la pugna per governar la comunitat de Madrid està sent dura per alguns partits. El PP està disposat a carregar-se a Ciutadans sense adonar-se que al fer-ho haurà la necessitat de pactar amb Vox per governar. A Isabel Ayuso no l'incomoda res, però a Pau Casado si, no vol dependre d'ells. A més alguns càrrecs públics del partit taronja, donen un cop de porta i cauen en mans de PP. El penúltim cas, l'actor Toni Cantó, que ha imitat a Comín en els seus canvis de jaqueta "ideològica".





Per rematar les candidatures, Pablo Iglesias es presenta com a cap de llista per Unides Podem i col·loca també en la seva llista a la seva assessora Lilith Verstrynge, una decisió molt comentada que no ha agradat a moltes dones de la formació estatge. Així que, s'esperen unes setmanes bastants animades tant a Madrid com a Catalunya. "És molt difícil fer compatible la política i la moral" deia Sir Francis Bacon.