Tenen una relació Íñigo Errejón (Més País) i Mireia Vehí (CUP)?

Fa un rumor que corre fa temps pel Congrés dels Diputats: Íñigo Errejón (Més País) i Mireia Vehí (CUP) mantenen una relació sentimental més enllà de la política. Vanitatis s'ha pogut constatar que és cert, i que els dos polítics mantenen una intensa i discreta amistat que va néixer l'estiu passat i que es manté en el temps.





Un viatge a al cap de Creus





L'amistat entre els dos polítics es va consolidar davant els mitjans quan es a els va agafar in fraganti en una terrassa del Port de la Selva (Girona) sopant amb amics. Es tracta d'un lloc idíl·lic a l'entorn de Cap de Creus.





Errejón té una especial estima per Catalunya, territori on ha viscut una llarga temporada i per això, parla una impecable català. El 2006 el diputat va estudiar i va viure a Girona, ciutat on va redactar la tesi que el va portar a ser metge.





Aquesta fascinació de Errejón per Catalunya i la seva cultura ha provocat que Errejón es barregi habitualment amb els catalans de Congrés. Així ho explicava Domènech fa un temps: "És una cosa de pell. A més, l'ajuda en la comprensió de la plurinacionalitat, però no hi ha un càlcul polític. Sent amor per Catalunya i el parla diàriament amb un subgrup molt potent de catalanoparlants al Congrés. Sempre ens diu que li corregim, però la veritat és que el parla molt bé ".