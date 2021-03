Santiago Rodríguez serà nomenat número dos del PP català aquest dilluns

@EP





El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha convocat un comitè executiu extraordinari del PP per aquest dilluns. En ell, s'espera que l'exdiputat autonòmic Santiago Rodríguez sigui escollit com a número dos dels populars catalans. Així, després de la dimissió de Daniel Serrano al gener, Rodríguez ocuparà el lloc de secretari general.





Santiago Rodríguez compta amb la confiança i el suport dels mandataris del PP de Catalunya i també dels que treballen a la seu a Madrid. Això és així perquè en la seva carrera política ha estat diputat autonòmic i ha treballat conjuntament amb l'actual alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol, i amb el mateix Alejandro Fernández.





D'altra banda, és possible que a més d'aquests es produeixin altres nomenaments. Així, s'espera que l'exdelegada del Govern de Catalunya, María dels Plans, s'incorpori a la cúpula general. També que Juan Milián passi a ser el nou vicepresident de Comunicació i Electoral, ja que Alberto Fernández Saltiveri va ser destituït a inicis de març.





Tots aquests canvis s'esperen perquè en les eleccions electorals del 14-F el PP català no va obtenir grup propi al Parlament. De fet, va estar a punt de perdre la seva plaça en el mateix, ja que va perdre un dels 4 diputats que tenia.





Des d'aquest moment, Gènova ha volgut que al PP català s'incorporin noves cares. Així, podran anar amb una imatge renovada als congressos provincials, el més important dels quals se celebrarà a Barcelona.





A la província de Barcelona és Óscar Ramírez l'actual president de el partit. No obstant això, ara que porta tres anys en el lloc després de ser elegit per la llavors Junta Directiva, pot estar a punt de finalitzar el seu mandat. Això és així perquè Gènova ha demanat que siguin els afiliats al partit qui decideixin si segueix en el lloc o no. De fet, sona el nom de Manuel Reyes com a possible futur president del partit a Barcelona.