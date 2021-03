La Generalitat va subcontractar el nanosatèl·lit Enxaneta

@EP





El 20 de març, a les 7: 07h d'Espanya, el primer satèl·lit de l'Agència Espacial de Catalunya es va llançar a l'espai des Kazakhstan. En concret, l'enlairament es va produir al cosmòdrom de Baikonur i actualment, el satèl·lit ja orbita per l'espai.





Aquest nanosatèl·lit, que pertany a l'empresa Sateliot i rep el nom de Enxaneta, espiarà la Terra des d'una òrbita situada a 500 quilòmetres del nostre planeta. Amb ell es possibilitaran les connexions 5G a través de l'anomenat Internet de les Coses.





Així, el llançament forma part d'una estratègia de la Generalitat per col·locar en l'espai un total de fins a sis nanosatèl·lits en un període de tres anys. Amb això pretenen millorar la connectivitat, tot i que els suposi una inversió d'aproximadament 18 milions d'euros.





No obstant això, tot i parlar de la 'Nasa catalana' i de el primer satèl·lit català, segons Atalayar.com el nanosatèl·lit no és propietat de la Generalitat. De fet, segons aquest mitjà, l'ús d'aquest petit satèl·lit que mesura aproximadament com un microones, no és exclusiu.





Segons Atalayar.com, tant Telefónica com Vodafone, Orange o el Govern espanyol podrien utilitzar aquest nanosatèl·lit. Això és així perquè Sateliot manté contacte amb tots ells. D'aquesta manera, aquest mitjà diu que la Generalitat ha subcontractat tot l'equip de la mateixa forma en que podrien haver-ho fet altres governs i companyies.