ERC vol un acord i Junts supedita investir Aragonès a canvis

Junts demana que Aragonès renunciï a la segona votació d'investidura per continuar negociant.

El grup parlamentari d'ERC ha insistit en la possibilitat d'aconseguir un acord amb Junts que permeti investir el candidat republicà, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat, mentre que els de Carles Puigdemont condicionen el seu suport al fet que es produeixin canvis en les negociacions: "Si tot segueix igual, no podem donar el sí a la investidura".





Així ho ha explicat la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, al programa 'Preguntes Freqüents' de TV3 aquest dissabte a la nit, que també va tenir de convidada a la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.





El Parlament va rebutjar aquest divendres investir president de la Generalitat Aragonès en primera volta, que només va comptar amb el suport d'ERC i la CUP, motiu pel qual s'haurà de sotmetre a una segona votació el dimarts 30 de març, en què encara no té garantida els vots de Junts.





Així, tots dos grups mantenen converses al llarg d'aquest dissabte i diumenge per provar de tancar un acord per investir president de la Generalitat el candidat republicà aquest dimarts.

Amb aquest escenari, Vilalta ha reiterat la necessitat d'explorar fórmules per aconseguir un pacte amb Junts i ha recordat que la falta de Govern afecta principalment a la ciutadania: "Volem un acord amb Junts. Ja ho dèiem abans d'aquest divendres. Fem-ho per a dimarts".





JUNTS DECIDIRÀ EL SEU VOT DILLUNS



Per la seva banda, Artadi ha advocat per ajornar la sessió del dimarts i que Aragonès renunciï a sotmetre's a la segona votació d'investidura --tal com ja va proposar el president de Junts al Parlament, Albert Batet-- si el dia abans no s'ha avançat en l'acord: "És més profitós aprofundir dimarts amb més negociacions".





Ha explicat que el grup es reunirà el mateix dilluns per decidir el vot, tot i que ha insistit: "Si tot està igual que està ara, el dimarts no podem donar el sí a Aragonès i, per tant, no hi haurà investidura".





També ha enlletgit la falta de participació que veu en Aragonès en els processos de negociació, i ha defensat que seria beneficiós per a tots dos partits que "s'involucrés una mica més".

Totes dues diputades han mostrat diferències en el seu posicionament sobre el Consell per la República (CxRep): mentre que Artadi ha defensat que el paper d'aquest òrgan és clau, Vilalta ha advocat per "reformular-lo" perquè integri tots els partits i entitats favorables a la independència.