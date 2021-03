Reguant (CUP) culpa Junts i comuns per no investir Aragonès

@EP





La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha criticat Junts i comuns per la "oportunitat perduda" d'investir president de la Generalitat al candidat d'ERC, Pere Aragonès, que en el ple d'investidura celebrat divendres al Parlament no va aconseguir els suports suficients, per la qual cosa s'haurà de sotmetre a una segona votació aquest dimarts.





En una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge, s'ha referit a la sessió de divendres com una "oportunitat perduda perquè l'independentisme assolís un acord de governabilitat, però sobretot per girar cap a polítiques d'esquerra", i ha dit que els de Jéssica Albiach no han volgut avançar en aquesta direcció.





Ha emplaçat Junts a detallar els motius de la seva abstenció en la primera volta de la investidura: "Hauran d'explicar els motius, perquè el divendres no ho van fer prou o no se'ls va entendre".





D'altra banda, ha rebutjat la possibilitat d'una repetició electoral perquè Catalunya "no s'ho mereix", i ha afirmat que si algun partit vol repetir els comicis, ha de explicar-ho.

I pel que fa al preacord amb ERC, ha avisat que es tracta d'un pacte de mínims que la militància de la CUP vol concretar: "Tant si dimarts hi investidura com si no, hem de treballar per enfortir aquest acord".