Espanya s'enfronta a Geòrgia en un partit sense marge d'error

@EP





La selecció espanyola de futbol s'enfronta aquesta diumenge a les 18: 00h a Geòrgia en el que serà el segon partit de classificació per al Mundial de Qatar de 2022. Els homes de Luis Enrique no van començar amb bon peu aquesta ronda, ja que no van poder passar de l'empat amb Grècia en el primer enfrontament.





Davant tindran a Geòrgia, que tot i que va perdre el primer partit classificatori davant Suècia, va deixar molt bona imatge. En aquesta primera trobada, els grecs van jugar amb línies molt juntes i van demostrar ser molt ràpids per les bandes. I encara que això no va evitar que perdessin per la mínima, van demostrar un joc atrevit i la seva capacitat per crear oportunitats de gol. De fet, van tenir fins i tot més perill que els suecs, però no van poder superar la defensa rival.





ESPANYA HA DE SUMAR ELS TRES PUNTS





Luis Enrique té clar que davant Geòrgia han de sumar els tres punts si volen seguir amb oportunitats de classificar-se pel mundial. Per aconseguir-ho, el seleccionador espanyol espera que l'equip contrari els deixi espais i no es tanqui en el seu terreny de joc com sí ho va fer Grècia en el primer partit.





Quant als seus pupils, que no van poder passar de l'empat davant els hel·lens, Luis Enrique sap que necessiten millorar en l'atac. Per a ell, el xoc davant la selecció grega va suposar "el millor partit a nivell defensiu" d'entre tots els que fins ara ha disputat com a entrenador. No obstant això, no van estar encertats en atac, de manera que en el partit d'aquesta tarda necessita més inspiració ofensiva.





Per a això, l'asturià comptarà amb Álvaro Morata, que amb tota probabilitat serà el davanter referent en l'onze titular. No obstant això, en aquesta ocasió podria ser Mikel Oyarzábal l'afortunat que l'acompanyi en atac, donant descans a Ferran Torres i Olmo. Álvaro Morata continua amb molèsties, de manera que molt probablement no pugui disputar aquest partit.





Al centre de camp, podrien entrar en la titularitat jugadors com Sergio Busquets o Thiago. I pel que fa a la defensa, Luis Enrique podria tractar d'iniciar la trobada amb una que també crei ocasions. Per a això, la banda esquerra podria ocupar-la Jordi Alba, que es troba en molt bon estat de forma i crea molt joc al FC Barcelona.