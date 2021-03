Cs demana a la Generalitat una planta de bateries elèctriques a Catalunya

@EP

El grup parlamentari de Cs va registrar divendres passat al Parlament una proposta de resolució amb la qual demana a la Generalitat la creació d'una planta de bateries elèctriques a Catalunya.





La proposta de resolució, recollida per Europa Press, reclama "l'adopció de mesures urgents per a rellançar l'economia de la nostra comunitat i evitar que entri en un procés de decadència econòmica irreversible" després de l'impacte de l Covid-19 en el sector.





El grup taronja demana que Generalitat i Govern central es postulin com a candidats per a la creació d'una planta de bateries "que permeti la dinamització del sector i garanteixi que hi hagi a Espanya, i en particular a Catalunya, les infraestructures necessàries per fabricar de forma autònoma i competitiva el vehicle elèctric".





Sol·licita la celebració, en el termini d'un mes, d'un debat específic i conjunt entre les comissions encarregades dels temes d'Economia i Empresa al Parlament per "plantejar les polítiques necessàries" que facilitin la instal·lació d'una planta de bateries a Catalunya.





A més, critica el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, per no acudir a l'acte del 70 aniversari de la companyia Seat el passat 5 de març perquè "perjudica greument els interessos dels treballadors catalans que directament i indirectament depenen de Seat, així com futures inversions ".