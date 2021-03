Carrizosa assegura que les baixes en Cs "no són tan elevades" com es creu

@EP





El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha afirmat aquest diumenge que el nombre de baixes que ha patit el seu partit taronja en les últimes setmanes "no és tan elevat com es vol fer pensar".





En una entrevista al programa 'Preguntes Freqüents' de TV3 aquest dissabte, ha remarcat que només es tracta d'uns "quants de centenars, sinó milers, de càrrecs públics, regidors i diputats i milers d'afiliats".





Ho ha atribuït al fet que Cs vulgui --en les seves paraules-- trencar amb el bipartidisme de PSOE i el PP: "I ara un d'aquests partits està atabalat perquè el seu espai polític s'ho està menjant per la dreta Vox, i llavors diu 'he de estendre cap al centre' ". I també ha assegurat que el partit taronja ha pagat "els peatges de ser un partit lliure, que no deu res a ningú", pel que ha estat objecte de diversos atacs des mitjans poderosos, ha dit textualment.





Sobre la investidura al candidat republicà Pere Aragonès com a president de la Generalitat, ha dit sentir-se preocupat ja que els partits independentistes "donen per validat el repte a la democràcia per haver tret la quarta part dels vots dels catalans" en les eleccions de l'14F .