VÍDEO: Un TikToker mostra una mena de màquina del temps d'Internet

L'usuari de TikTok @paugarciamila ha explicat en un vídeo dins de la xarxa social que hi ha una eina que permet veure tota la història d'Internet. La cataloga com a màquina de el temps, ja que quan s'accedeix a ella es poden trobar totes les coses publicades a Internet al llarg de la seva història. De fet, aquest és en realitat el seu nom.





L'eina és Wayback Machine i dins d'ella apareixen pàgines d'Internet que avui ja no es troben actives. I també altres que han anat evolucionant amb el temps. Així, es pot veure per exemple com era la pàgina web de qualsevol marca fa uns quants anys. O notes de premsa del propi Google de fa molt de temps.