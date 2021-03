Juan Guaidó dona positiu per coronavirus

El líder opositor veneçolà Juan Guaidó ha confirmat aquest diumenge que ha donat positiu en les proves de coronavirus que se li han fet després d'uns dies de malestar, tot i que evoluciona favorablement.









"Vull informar responsablement al país que, després de quatre dies de quarentena arran d'uns malestars i malgrat haver pres precaucions, he donat positiu per Covid-19", ha anunciat al seu compte de Twitter.





El líder opositor ha afegit que els seus símptomes són "lleus" i ja ha iniciat el període de quarentena. "Ja estic aïllat i segueixo les indicacions mèdiques per poder recuperar-me i complir amb els meus deures. Després de conèixer els resultats, he informat totes les persones amb les qui vaig estar en contacte", ha explicat Guaidó.





Guaidó ha aprofitat per enviar un missatge de solidaritat amb els "milers de veneçolans que estan sofrint la pandèmia i enviar-los una abraçada d'acompanyament".





"Avui tots tenim un familiar o conegut afectat per la Covid-19, sé també el sacrifici que estan fent els nostres treballadors de la salut", ha comentat.





"La pandèmia ens ha recordat la nostra vulnerabilitat com a éssers humans. Aquest perill és real i tots estem en risc. Mentre al món aquest virus baixa, a Veneçuela veiem un avanç en els contagis i per això calen solucions per les quals hem de lluitar units", ha fet saber.





Finalment, Guaidó ha recordat que "és urgent que entrin les vacunes contra la Covid-19 a Veneçuela" i ha reiterat que "continua dempeus" el seu esforç i el dels seus aliats per garantir l'arribada de les dosis al país, que registra uns 115.000 casos i 1.500 morts, segons el balanç de la universitat Johns Hopkins.





"Us mantindré informats sobre el procés de recuperació. Sé que junts superarem la pandèmia i l'emergència", ha conclòs.