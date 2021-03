Les protestes de Birmània continuen mentre es celebren funerals per les víctimes de dissabte

@EP





Aquest dissabte els ciutadans de Birmània van sortir novament a protestar pel cop d'Estat militar de febrer. No obstant això, el que era el Dia de les Forces Armades es va convertir en el Dia de la Vergonya. Així ho han qualificat des de l'oposició democràtica, i no és per menys si tenim en compte que l'exèrcit va matar més de 120 civils.





Tot i això i a la por que els ciutadans birmans poden sentir, ja que van matar fins i tot a persones que es trobaven a casa seva, aquest diumenge han tornat a sortir als carrers.





Ciutats com Rangun, Hapakant o Myinchan s'han omplert de persones a les que no els ha importat desafiar les autoritats. Unes forces de seguretat que no han tingut inconvenient a l'hora d'amenaçar els ciutadans amb matar-los a trets i, el que és pitjor, complir aquestes amenaces.





Tot i que aquest diumenge no està sent tan sagnant com ahir, segons mitjans locals s'ha reportat ja alguna mort. També hi ha diversos ferits després que suposadament les forces de seguretat llancessin una granada.





Però a més de per manifestar-se, els birmans també han pres els carrers com a homenatge a les víctimes de la jornada de protestes de dissabte. Com dèiem, ahir van ser assassinades al voltant de 120 persones i amb elles són ja més de 420 les mortes des de l'inici de les manifestacions.





Aquest diumenge, per tant, comencen els funerals de les víctimes de la matança que va tenir lloc dissabte. Així, centenars de persones han omplert els carrers de diferents ciutats de Birmània. I és que per elles han passat diverses processons fúnebres en honor seu.