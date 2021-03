Enfrontaments entre franquistes i activistes de Femen en un acte en record de la presa de Madrid per Franco

Franquistes i activistes de Femen s'han enfrontat aquest diumenge en un acte convocat pels primers en record de la presa de Madrid pel dictador Francisco Franco en 1939, acte permès per la Delegació de Govern a Madrid.





Diverses activistes de Femen amb àguiles franquistes dibuixades a l'esquena durant un acte pel Dia de la Victòria al LXXXII Aniversari de la "Alliberament de Madrid" (EP)









L'esdeveniment pel 'Dia de la Victòria al LXXXII Aniversari Alliberament de Madrid', organitzat a l'Arc del Triomf de la capital, ha aparegut un grup de dones amb el tors nu en el qual es podia llegir missatges com 'Al feixisme ni honor ni glòria '.





Efectius de la Policia Nacional han separat a aquestes dones que s'havien col·locat al centre de la concentració, mentre els congregats els feien salutacions feixistes i cridaven insults com 'Guineus', 'Putes', 'guarres, qui us paga?', o els ordenaven que tornessin "al prostíbul". Els agents han identificat a les activistes.





Així, l'acte ha prosseguit i en una tribuna amb un faristol adornat amb una banderola amb la cara de dictador han intervingut diverses persones flanquejades per banderes amb l'àguila bicèfala, carlins i falangistes.





"Quan trontollen els fonaments de la civilització occidental i enfront de l'esperit miserable de l'horda que torna, la victòria no només ha de ser evidenciada sinó defensada dialècticament per una societat civil lliure i orgullosa", ha arengat un dels oradors, que ha definit el cop d'estat franquista com "l'única solució" a una situació de "immensa gravetat", en referència a la II República.





Altres dels actes que se celebraran durant la jornada seran una missa a la Vall dels Caiguts, una oració i una ofrena al panteó el dictador de Mingorrubio i una 'dinar de germanor' en un conegut restaurant de la capital adornat amb imatgeria franquista .